  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DODATNIH INFORMACIJ NE DAJEJO

Direktorju UKC Ljubljana Marku Jugu grozili po telefonu, grožnje so že prijavili

Grožnje so bile povezane s kliničnim oddelkom za maksilofacialno kirurgijo.
Ministrica za zdravstvo Valentina Prevolnik Rupel in direktor UKC Marko Jug FOTO: Voranc Vogel
STA, M. J.
 13. 3. 2026 | 19:54
2:35
A+A-

Generalnemu direktorju UKC Ljubljana Marku Jugu je danes nekdo grozil po telefonu, kar so naznanili policiji. Grožnje so bile povezane s kliničnim oddelkom za maksilofacialno kirurgijo. V povezavi s tem oddelkom so pred tem že podali dve naznanitvi kaznivih dejanj, in sicer zaradi groženj in odtujitve podatkov, so zapisali na spletni strani zavoda. Z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so sporočili, da zaradi interesa preiskave dodatnih informacij ne morejo posredovati, a da grožnje povezujejo s sovražnim govorom in poskusi diskreditacije UKC Ljubljana v medijih.

»Čeprav se UKC Ljubljana trudi zagotavljati vse storitve za naše bolnike, se v javnosti s strani nekaterih medijev intenzivno in ciljano zlorablja odhode iz maksilofacialne kirurgije za napade na ugled UKC Ljubljana. Takšna neodgovorna dejanja rezultirajo v grožnja našim zaposlenim, čeprav se trudimo izvajati vse dejavnosti izključno v dobro naših bolnikov,« so zapisali na spletni strani.

Grožnje prijavljajo

Dodali so, da so in bodo vse grožnje prijavili policiji. »Ne moremo verjeti in odločno obsojamo, da se v slovenski družbi podpihovanje sovraštva do zdravstvenih ustanov uporablja za ozke specifične interese določene skupine ljudi,« so navedli. Zatrdili so, da so razmere na kliničnem oddelku za maksilofacialno kirurgijo, ki so ga v začetku februarja zapustili štirje kirurgi, stabilne in da obravnava pacientov poteka nemoteno. Ves operativni program poteka tekoče, prav tako ni odpadel noben večji kirurški poseg. Izvedli pa so manjše prilagoditve, zaradi katerih se je termin posega pri nekaterih pacientih zamaknil za dan ali dva, kar je bilo potrebno, da so se pacienti vključili v program operaterjev. Prav tako po navedbah UKC Ljubljana tečejo tudi vse (nenujne) ekstrakcije zob in imajo vsi pacienti termine do letošnjega poletja.

Dodali so, da se oddelek hkrati intenzivno krepi. Prihodnji teden se bo sedmim specialistom pridružila nova specialistka, poleti pa še en specialist. Ob tem specializacijo aprila in maja začenjata nova specializanta, tako da jih bo skupaj šest. »Seveda pa so obremenitve obstoječih zaposlenih trenutno večje. Prav zato bodo zaposleni prejeli tudi dodatek za povečan obseg dela v višini 30 odstotkov plače,« so še zapisali.

Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki