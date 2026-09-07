Dizel podira rekorde, Nika Kovač brez dlake na jeziku: »Izpita mogoče nimam, ampak to vem«

Poročali smo že, da se bodo regulirane cene naftnih derivatov opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra evra na liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra.

Država bo krila do 70 odstotkov dodatnih stroškov goriva, dizel namesto 1,03 evra le 0,75 evra

Vlada je ob tem danes potrdila predlog interventnega zakona, s katerim se odziva na izredno rast cen pogonskih goriv, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S predlaganim zakonom želijo zaščititi kmetijstvo in transport ter preprečiti prenos draginje na potrošnike. Pomoč je predvidena pri kritju stroškov goriva in nakupu pnevmatik.

Poln tank dizla bo od polnoči dražji kar za 6,40 evra FOTO: Blaz Samec, Delo

»Mogoče nimam izpita za avto, ampak vem, da bo jutri dizel najdražji v zgodovini samostojne Slovenije«

No na svoj način pa se je na rekordne podražitve goriv odzvala šefica Inštituta 8. marec. Nika Kovač.

Tako pravi, da: »Mogoče nimam izpita za avto, ampak vem, da bo jutri dizel najdražji v zgodovini samostojne Slovenije. Zakaj ste nam lagali?«