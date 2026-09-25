  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VISOKE CENE GORIVA IN POZIV K BOJKOTU

Bo sobotni bojkot bencinskih servisov udaril po trgovcih? Tako odgovarjajo naftni velikani

Na vprašanja o cenah in pričakovanem učinku akcije smo se obrnili na naftne trgovce.
FOTO: Toncd32 Getty Images/iStockphoto
FOTO: Toncd32 Getty Images/iStockphoto
A. G.
 25. 9. 2026 | 12:09
 25. 9. 2026 | 12:09
8:43
A+A-

Kot smo že poročali, je dizel v Sloveniji prvič presegel mejo dveh evrov. Od 22. septembra je najvišja dovoljena cena dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest 2,012 evra za liter. Za 50-litrski rezervoar je tako treba odšteti 100,60 evra. Cena 95-oktanskega bencina je 1,748 evra za liter oziroma 87,40 evra za 50 litrov. Za voznike je meja dveh evrov za liter dizla tudi simbolna. Še v začetku septembra je bil liter dizelskega goriva 1,811 evra, nato pa je cena v naslednjih tednih zrasla na 1,939 evra in 1,991 evra, preden je 22. septembra prvič presegla dva evra.

Višje cene goriva neposredno občutijo predvsem tisti, ki se vsakodnevno vozijo na delo, pa tudi podjetja in drugi uporabniki vozil. Pri 50-litrski posodi razlika med 1,811 evra in 2,012 evra na liter pomeni dobrih deset evrov več za eno polnjenje. Prav v času, ko so cene dosegle novo raven, se po družbenih omrežjih širi poziv k enodnevnemu bojkotu točenja goriva. Organizatorji želijo z akcijo opozoriti na visoke cene goriva in naraščajoče življenjske stroške. Akcija naj bi potekala v soboto, 26. septembra 2026, od polnoči do 24. ure. Sporočilo kampanje je jasno: »Dovolj je! Čas je, da rečemo ne!«

Organizatorji pozivajo ljudi, naj za en dan ne obiščejo bencinskih servisov in tako izrazijo nezadovoljstvo zaradi cen goriva. V pozivu, ki kroži po spletu, zapisujejo, da se skupaj s cenami goriva višajo tudi cene hrane, prevoza in drugih življenjskih stroškov. »Če lahko en dan zdržimo brez točenja goriva, pojdimo to naredit skupaj,« pišejo organizatorji, ki sicer poudarjajo, da ne pozivajo k prepiranju, nasilju ali napadom na zaposlene na bencinskih servisih.

Naftni trgovci: koliko lahko sploh vplivajo na ceno?

Poziv k bojkotu smo preverili tudi pri naftnih trgovcih. Zanimalo nas je, kako gledajo na napovedano akcijo, ali pričakujejo manjši obisk svojih servisov, kako se oblikujejo maloprodajne cene goriva in kolikšen del končne cene predstavljajo nabavna cena, državne dajatve in marža trgovca.

Med naftnimi trgovci se je na naša vprašanja prvi odzval Shell Adria. V družbi so za Slovenske novice poudarili, da imajo potrošniki pravico samostojno odločati o svojih nakupnih navadah, hkrati pa opozarjajo na omejen vpliv trgovcev na končno ceno goriva. »Potrošniki imajo pravico, da se samostojno odločajo o svojih nakupnih navadah in izražajo svoje stališče na način, ki se jim zdi primeren. Ob tem pa je treba poudariti, da trgovci z gorivi v Sloveniji poslujemo v okviru reguliranega sistema oblikovanja cen, zato imamo na končno ceno goriva omejen vpliv. Cene so v veliki meri odvisne od državne regulacije, dajatev in gibanj na mednarodnih energetskih trgih. Prav tako velja poudariti, da Slovenija pri trenutno visokih cenah goriv ni izjema, saj imajo primerljive ali celo višje cene goriv tudi v drugih evropskih državah. Trenutno ne pričakujemo, da bi enodnevni poziv pomembneje vplival na skupno porabo goriva ali poslovanje bencinskih servisov. Pri gorivu praviloma ne gre za opustitev nakupa, temveč predvsem za časovni zamik nakupa na dan prej ali kasneje.«

Pri Shell Adria smo zato preverili tudi, kako se oblikuje maloprodajna cena goriva in kakšen delež končne cene predstavljajo različni stroški. V družbi pojasnjujejo, da sta osnovni 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo na servisih zunaj avtocest regulirana, najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno pa določa država po predpisani metodologiji. »V Sloveniji so cene osnovnega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest regulirane. Najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno določa država po vnaprej predpisani metodologiji, ki upošteva gibanje cen naftnih derivatov na svetovnih trgih, tečaj dolarja, trošarine, druge dajatve in regulirano maržo distributerjev. Pri današnjih cenah goriv približno 40 do 50 odstotkov končne cene predstavljajo različne državne dajatve, kot so trošarina, DDV in drugi prispevki. Preostali del predstavljajo nabavna cena goriva, logistika, skladiščenje, transport in stroški distribucije. Pomembno je poudariti, da je regulirana marža distributerjev za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje trenutno določena v višini 11,5 centa na liter. Ta znesek ne predstavlja dobička podjetja, temveč se iz njega pokrivajo vsi stroški poslovanja, med drugim prevoz goriva, skladiščenje, vzdrževanje infrastrukture, stroški zaposlenih, energija, najemnine in drugi operativni stroški.«

Vprašali smo jih tudi, ali zaradi visokih cen načrtujejo ukrepe za njihovo znižanje oziroma omejitev ter kako odgovarjajo na očitke potrošnikov, da so cene goriva previsoke. Pri Shell Adria ob tem izpostavljajo predvsem omejen vpliv trgovcev na regulirane cene ter promocije in ugodnosti, s katerimi želijo vsaj deloma zmanjšati stroške za kupce. »V družbi Shell Adria razumemo, da višje cene energentov in splošni življenjski stroški predstavljajo pomemben izziv za številne posameznike in podjetja. Zavedamo se, da so potrošniki občutljivi na spremembe cen goriv, še posebej v obdobjih večje negotovosti na mednarodnih energetskih trgih. Ker so cene goriv v Sloveniji regulirane, imajo trgovci zelo omejen vpliv na njihovo oblikovanje. Kljub temu si prizadevamo, da bi kupcem z različnimi ugodnostmi in promocijami vsaj deloma pomagali znižati stroške mobilnosti. Trenutno tako izvajamo nagradno igro, v kateri lahko sodelujoči osvojijo do 2.000 evrov goriva, vsak četrtek pa lahko vozniki dizelskih vozil premium gorivo Shell V-Power Diesel točijo po ceni običajnega dizelskega goriva. Na ta način želimo kupcem ponuditi dodatno vrednost in ugodnosti tudi v času višjih cen energentov. Razmere na svetovnih energetskih trgih pa ostajajo kompleksne in nepredvidljive, zato bo gibanje cen tudi v prihodnje v veliki meri odvisno od globalnih dejavnikov, na katere posamezni trgovci nimamo neposrednega vpliva.«

Trenutno ne pričakujemo, da bi enodnevni poziv pomembneje vplival na skupno porabo goriva ali poslovanje bencinskih servisov.

Petrol: učinka bojkota ni mogoče napovedati vnaprej

Obrnili smo se tudi na druge naftne trgovce, a se Maxen in Petrol na naša vprašanja nista odzvala. Pri Petrolu pa so se na poziv odzvali za ObaloPlus in poudarili, da so z akcijo seznanjeni iz medijskih objav. Tudi v Petrolu poudarjajo, da visoke cene goriv predstavljajo obremenitev za gospodinjstva in podjetja. Ob tem pa opozarjajo, da Petrol sam ne določa maloprodajne cene reguliranih goriv. 

Na cene po njihovih navedbah pomembno vplivajo gibanje cen naftnih derivatov na mednarodnih trgih in referenčne borzne kotacije. Pri reguliranih gorivih se maloprodajna cena oblikuje po predpisani metodologiji ter vključuje tudi davke, trošarine in druge predpisane dajatve. Pri Petrolu opozarjajo tudi na možnost, da bodo vozniki točenje goriva zgolj prestavili. Če nekdo v soboto ne bo napolnil rezervoarja, lahko to stori dan prej ali pozneje, zato enodnevnega zmanjšanja obiska ni mogoče avtomatično enačiti z zmanjšanjem skupne prodaje.

Kaj bo prinesla sobota?

Tako ostaja ključno vprašanje, koliko voznikov bo poziv v soboto dejansko upoštevalo in ali bo morebitni manjši obisk bencinskih servisov opazen tudi v skupni prodaji goriva. Ob tem je pomembna razlika med vplivom trgovcev in dejavniki, ki določajo regulirano ceno. Pri osnovnem bencinu in dizlu na servisih zunaj avtocest država določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno po predpisani metodologiji, trgovci pa imajo pri njenem oblikovanju omejen vpliv.

Sobotni bojkot bo zato predvsem pokazal, kakšen bo odziv potrošnikov in ali se bo ta odrazil tudi v prodaji. Njegov dejanski gospodarski učinek bo mogoče ocenjevati šele po koncu akcije, ko bo mogoče podatke primerjati z običajnimi vzorci prodaje, prometom in drugimi okoliščinami. Za zdaj pa ostaja dejstvo, da je dizel prvič presegel psihološko mejo dveh evrov za liter. Za 50 litrov je treba po trenutno veljavni regulirani ceni odšteti več kot 100 evrov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

gorivocene gorivabencinski servisbencin in dizelpodražitvePetroldizelregulacija cenSlovenijabencinShell Adriabojkot bencinskih servisovživljenjski stroškitrošarine
ZADNJE NOVICE
13:12
Novice  |  Slovenija
ZAPLETA SE

Preobrat v aferi Knovs in slaba novica za Tonina: to je tožilstvo storilo glede obtožnega predloga

Pot za nadaljevanje postopka se je odprla, potem ko mu Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete.
25. 9. 2026 | 13:12
13:10
Lifestyle  |  Stil
MODA

Jesenska modna igra: od čokoladno rjavih torbic do 'statement' nakita

V ospredju so hobo torbice, broške, rutke, rokavice in velik nakit; mešanica elegance, retro navdiha in izrazitega maksimalizma.
25. 9. 2026 | 13:10
13:09
Bulvar  |  Domači trači
POROKA BO

Andrej Milutinovič zaročen! Srce mu je ukradla nekdanja partnerka slovenskega glasbenika (FOTO)

Osebni trener Andrej Milutinovič in njegova dolgoletna izbranka Patricija Bezenšek sta naredila velik korak v svoji zvezi.
25. 9. 2026 | 13:09
13:00
Bulvar  |  Suzy
NADARJEN PESNIK

Ponosni stric Sebastian: V družini raste nov talent (Suzy)

Kdo ve, morda bo prav Aleksander čez nekaj let stricu na mizo položil verze in ga spodbudil, naj znova zapoje.
25. 9. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
ŽIVLJENJSKA SPREMEMBA

Pri 69 letih je zamenjala vadbo in presenetila telo! To se je zgodilo s koleni

Ena od pomembnih ugotovitev je, da dolgoletna športna aktivnost ne pomeni, da mora vadbena rutina vse življenje ostati enaka.
Miroslav Cvjetičanin25. 9. 2026 | 13:00
12:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NENAVADEN PRIMER NA HRVAŠKEM

Šok: znanega športnika ujeli s skoraj 14 kilogrami marihuane, starša naj bi bila policista

Športni torbi v prtljažniku sta razkrili vse. Policija identitete 26-letnika ni razkrila.
25. 9. 2026 | 12:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljudje že govorijo, kaj se bo ta konec tedna dogajalo v prestolnici

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Naprava, ki omogoča več zbranosti

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Kam v soboto zvečer?

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
24. 9. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
ZLATI MEDALJI

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Vaš sosed kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

To je novost pri skrbi za zobe

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

Je njej res hladneje kot njemu?

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Včasih je dovolj en telefonski klic« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA BLIŽNJEGA

Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

»Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
Promo Slovenske novice24. 9. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

»Ne razumem, zakaj so dopustili, da so izgubili četrtino sredstev« (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHITRO

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
24. 9. 2026 | 07:37
Promo
Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

V osmih tednih do konkretnih rezultatov

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ZAVARUJ

Ključi prvega stanovanja v roki. Kaj te čaka zdaj?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLN TANK

Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
Promo Slovenske novice23. 9. 2026 | 13:12
Promo
Lifestyle  |  Polet
GIBANJE

»Tina, ti si zmožna več.« Stavek, ki ga ni nikoli pozabila (video)

Šport je odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Potem je prišla prva tekma z izposojenim kolesom, svetovni naslov, hud padec in spoznanje, da si življenja brez gibanja ne predstavlja več.
23. 9. 2026 | 11:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
25. 9. 2026 | 08:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice razkrivajo novosti

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBOVALNE VERIGE

Kaj se dogaja v Zalogu

Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki