Dizel v torek čez dva evra? Šef Petrola opozarja: cena bi lahko poletela tudi proti trem evrom

Voznike bi lahko že v torek na bencinskih servisih pričakal nov udarec. Po ocenah Petrola bi lahko cena dizelskega goriva presegla dva evra za liter. Če bi se razmere na svetovnih energetskih trgih še dodatno zaostrile, predsednik uprave Petrola Sašo Berger ne izključuje niti precej bolj črnega scenarija. Predsednik uprave Petrola je tako za oddajo 24UR Zvečer povedal, da po njihovih trenutnih ocenah prihodnji torek pričakujejo nadaljnjo podražitev dizelskega goriva.

Natančnega izračuna še nimajo, po njegovi oceni pa bi se lahko cena za potrošnika zvišala za približno dva centa na liter in tako presegla mejo dveh evrov.

Bi lahko liter stal celo tri evre?

Še bolj skrb vzbujajoče je Bergerjevo opozorilo o tem, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se sedanji konflikti nadaljevali ali še zaostrili. V takšnem primeru ne izključuje možnosti, da bi cena goriva dosegla 2,5 ali celo tri evre za liter. Gre sicer za možen scenarij ob nadaljnjem zaostrovanju razmer, ne za napoved, da bo gorivo dejansko doseglo takšno ceno.

Berger je trenutne geopolitične razmere primerjal z največjimi naftnimi krizami v zgodovini. Kot je pojasnil, svet dnevno potrebuje približno 100 milijonov sodov nafte, velik delež dobave pa poteka po poteh in prek območij, ki jih prizadenejo konflikti. Med drugim je opozoril na pomen Hormuške ožine ter poškodovane oziroma uničene naftne in rafinerijske zmogljivosti. Vse to po njegovih besedah potiska cene navzgor.

»Slovenija ni izoliran otok,« je poudaril Berger in dodal, da se cene oblikujejo predvsem na mednarodnih trgih, zato imajo po njegovi oceni tako domači trgovci kot država pri samem gibanju svetovnih cen omejen vpliv.

Petrol znova odpira vprašanje marž

Ob visokih cenah se znova odpira tudi vprašanje marž trgovcev. Berger pravi, da znaša marža v Sloveniji trenutno 11,5 centa na liter goriva in da po njihovih ocenah ne dosega niti polovice evropskega povprečja. Ob tem je poudaril, da bruto marža ni enaka dobičku, saj morajo trgovci iz nje pokrivati stroške zaposlenih, logistike, vzdrževanja in delovanja prodajnih mest.