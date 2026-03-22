Do 11. ure svoj glas oddalo več Slovenk in Slovencev kot pred štirimi leti

Do 11. ure je na volitvah v državni zbor glasovalo 362.383 volivcev oziroma 21,38 odstotka vseh volilnih upravičencev, je v izjavi za medije povedal predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob. Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Novo mesto, 22,7-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 19,5-odstotna. Med volilnimi okraji je imela najvišjo volilno udeležbo po podatkih okrajnih volilnih komisij Škofja Loka 2 (27,84 odstotka), najnižjo pa Maribor 4 (15,66 odstotka).

Na volišča se je podalo tudi že veliko politikov, med njimi Janez Janša, Anže Logar, Nataša Pirc Musar, Matjaž Han, Luka Mesec, Asta Vrečko, Jernej Vrtovec ... aktualni premier Robert Golob naj bi državljansko dolžnost opravil ob 14. uri.

Za primerjavo je Golob spomnil na državnozborske volitve leta 2022, ko je do 11. ure glasovalo 21,05 odstotka vseh volilnih upravičencev, končna volilna udeležba pa je tedaj bila 70,97-odstotna. »Letošnja udeležba do 11. ure je torej rahlo višja,« je dejal v izjavi za medije v Ljubljani. Dodal je, da kakšnih posebnosti za zdaj ne zaznavajo.

Na predčasnih volitvah v DZ leta 2018 pa je do 11. ure glasovalo 17,27 odstotka vseh volilnih upravičencev in na koncu je bila volilna udeležba 52,64-odstotna. Današnje volitve v DZ so desete v zgodovini samostojne države. Volišča so odprta še do 19. ure. Predčasnega glasovanja se je od torka do četrtka udeležilo 81.705 oz. 4,8 odstotka volivcev od skupaj 1.695.196 vseh volilnih upravičencev.