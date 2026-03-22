VOLITVE 2026

Do 11. ure svoj glas oddalo več Slovenk in Slovencev kot pred štirimi leti

Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Novo mesto, najnižja pa v volilni enoti Ptuj.
STA, B. K. P.
 22. 3. 2026 | 13:00
Do 11. ure je na volitvah v državni zbor glasovalo 362.383 volivcev oziroma 21,38 odstotka vseh volilnih upravičencev, je v izjavi za medije povedal predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob. Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Novo mesto, 22,7-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 19,5-odstotna. Med volilnimi okraji je imela najvišjo volilno udeležbo po podatkih okrajnih volilnih komisij Škofja Loka 2 (27,84 odstotka), najnižjo pa Maribor 4 (15,66 odstotka).

Na volišča se je podalo tudi že veliko politikov, med njimi Janez Janša, Anže Logar, Nataša Pirc Musar, Matjaž Han, Luka Mesec, Asta Vrečko, Jernej Vrtovec ... aktualni premier Robert Golob naj bi državljansko dolžnost opravil ob 14. uri.

Za primerjavo je Golob spomnil na državnozborske volitve leta 2022, ko je do 11. ure glasovalo 21,05 odstotka vseh volilnih upravičencev, končna volilna udeležba pa je tedaj bila 70,97-odstotna. »Letošnja udeležba do 11. ure je torej rahlo višja,« je dejal v izjavi za medije v Ljubljani. Dodal je, da kakšnih posebnosti za zdaj ne zaznavajo.

Na predčasnih volitvah v DZ leta 2018 pa je do 11. ure glasovalo 17,27 odstotka vseh volilnih upravičencev in na koncu je bila volilna udeležba 52,64-odstotna. Današnje volitve v DZ so desete v zgodovini samostojne države. Volišča so odprta še do 19. ure. Predčasnega glasovanja se je od torka do četrtka udeležilo 81.705 oz. 4,8 odstotka volivcev od skupaj 1.695.196 vseh volilnih upravičencev.

Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
