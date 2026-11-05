Do 5000 evrov globe za zakrit obraz

Ne globe do 200 evrov, kot je bil prvoten predlog, temveč 5000 evrov kazni bi lahko prejeli tisti, ki bi imeli v javnosti zakrit obraz. Tako predvideva zadnja različica predloga zakona o javnem redu in miru, ki jo je pripravilo notranje ministrstvo.

V predlogu novele zakona o javnem redu in miru piše le, da bodo posamezniki na javnih krajih obraz morali imeti razkrit do prepoznavnosti. Presoja o tem, kdaj bo posameznik storil prekršek, pa bo v veliki meri prepuščena policistom, je za 24 ur pojasnil minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz.

Če vas zebe, vas ne bodo oglobili

»Policisti znajo na terenu z občani ustrezno komunicirati. Če ste bili pri zobozdravniku, pa imate za to zakrita usta, ali delno več kot polovico obraza, ali pa zaradi vnetja ušes, je to jasno. To sploh ne more biti nikakršna ovira,« pojasnjuje Matoz.

Na tekme pridejo tudi tisti, ki želijo povzročati nasilje, menijo predlagatelji.

Pred globo zaradi prekrška naj bi tako, zagotavlja minister, ostali varni tudi denimo motoristi s čelado in posamezniki, ki si bodo obraz pred mrazom zaščitili s šalom. Končna različica določbe bo morala jasno opredeljevati prekršek, ob tem pravi varnostni strokovnjak in soavtor obstoječega zakona o javnem redu in miru Mile Nunič. »Določba bi morala biti tako zapisana, da nadzorni organi ne bi imeli možnosti arbitrarnega odločanja. Torej mora biti jasno, kdaj neka oseba stori prekršek, če je zakrita, in kdaj ni storila prekrška.«

Za storjen prekršek so v zadnji različici predloga zakona zapisane kazni v višini od 200 do 600 evrov, v primeru, ko je »samo prekršek storjen zaradi zakritega obraza. Če pa gre za nasilje, torej, da ima nekdo zakrit obraz in pri tem nasilno deluje, takrat pa od 1500 do 5000 evrov.«

Določba bi morala biti tako zapisana, da nadzorni organi ne bi imeli možnosti arbitrarnega odločanja.

Matoz ponavlja, da je namen zakona večje zagotavljanje varnosti, javnega reda in miru. »Mi samo lažje identificiramo osebo, ki bo to storila, če ne bo zakrita. Zakrite so takrat, kadar hočejo izvršiti neko nezakonito dejanje.«

Nunič o predlogu novele zakona še dodal: »Ne vem, ali bo taka odločba tudi ostala v končni verziji, je pa za nekatera dejanja na javnem kraju tudi sprejemljivo, zlasti imam v mislih javna zbiranja.« Kot so shodi ali tekme, kamor, pravi Nunič, nekateri zakriti posamezniki pridejo prav z namenom povzročanja nasilja.

Pravica do verske svobode in protestov

Predlog odpira vprašanja verske svobode in pravice do protestov. Matoz je na vprašanje novinarjev POP TV potrdil, da bi bila burka na javnem kraju prepovedana, če zaradi nje ne bi bilo mogoče prepoznati obraznih potez posameznice. Po njegovih pojasnilih bi enako pravilo veljalo tudi za druga pokrivala in maske, ki onemogočajo prepoznavanje osebe. Predlog se torej ne nanaša na določeno vrsto oblačila, temveč na to, ali je obraz posameznika dovolj razkrit za prepoznavo. To pomeni tudi pomembno razliko med burko oziroma nikabom, ki zakrivata obraz, in hidžabom, ki praviloma pokriva lase, ne pa obraza.