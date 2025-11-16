Do Janeza Janše takole prišel ptič, on pa: »Nahranimo vse… razen golobov« (VIDEO)

Prvak stranke SDS Janez Janša je na družbenih omrežjih Instagram in Facebook danes objavil video, na katerem ga lahko vidimo, kako v naravi hrani ptico. Ponudil ji je košček hrane, ta pa ga je vzela in odletela stran. K videu je dodal tudi pomenljiv zapis.

»Nahranimo vse… razen golobov,« je zapisal. Zdi se, da je golobe omenil zaradi Roberta Goloba, ki bo njegov veliki tekmec na prihajajočih državnozborskih volitvah.

Janša jo sicer večkrat mahne v naravo. Kje točno in kdaj je hranil omenjeno ptico, v objavi ni zapisal, a zdi se, da je posnetek nastal včeraj, ko smo imeli po državi manj padavin kot danes.

Številni uporabniki družbenih omrežij so se njegovi objavi nasmejali ali pa jo podprli. »Golobovi so se že nažrli na naš račun,« je napisal nekdo, druga uporabnica pa je napisala: »GOLOB je pri koritu, ki je vedno polno.« Je pa Janša od ene osebe dobil tudi kritiko: »Ta pa je malo prenizka...za tako visoko mislečega.«