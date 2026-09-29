Do leta 2028 že 550 e-koles v 21 občinah ljubljanske regije

Pred dvema letoma jih je razveselil MedvodEK, a ta je zdaj odrasel in je postal BicikEL. Pred POŠ Sora v Občini Medvode so proslavili pomemben korak k spodbujanju trajnostne mobilnosti in predali v uporabo prvo od devetih novih postajališč za izposojo e-koles, ki bodo povezala tudi medvoško zaledje, vasi in krajevne skupnosti.

V osmih občinah ljubljanske urbane regije tako vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles, povezljiv tudi z Ljubljano. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles, do leta 2028 pa bo po pričakovanjih v obtoku že 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi, kar bo olajšalo opravljanje vsakodnevnih obveznosti, omogočilo povezljivost znotraj občine in lažji dostop do sredstev javnega prevoza ter spodbudilo zdrave oblike gibanja, enodnevne izlete in turistične obiske. Kot so pojasnili na nedavni predstavitvi v Sori, ki so jo v slovesne barve s pevskimi in plesnimi nastopi odeli najmlajši iz domačega vrtca in šole, se v regijski sistem izposoje e-koles v prvi fazi povezujejo Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Komenda, Medvode, Mengeš, Škofljica in Trzin, ki bodo prebivalcem tako ponudili nove možnosti za vsakodnevne poti, v Medvodah pa se obstoječim štirim postajališčem pridružuje devet novih.

»Upam, da bodo mladi okužili še ostale, ki so še vedno vajeni, da imajo prevozno sredstvo v lasti.«

Medvoški župan je prepričan, da so e-kolesa primerna za prav vse.

Majhen projekt, velika družina

Na prizorišče pred POŠ Sora se je z električnim kolesom pripeljal tudi župan Medvod Nejc Smole, pobudnik in gonilna sila trajnostnega regijskega projekta, ki so ga v sklopu participativnega proračuna odločno podprli tudi občanke in občani. V nagovoru je razblinil morebitne dvome vseh, ki niso prepričani, ali je električno kolo pravo zanj. »Čez sem lahko jaz, s svojimi kilogrami, prekolesaril od središča Medvod do tukaj, ne da bi se upehal, zmorete tudi vi. Če se lahko jaz s svojim poznavanjem digitalnih veščin registriram in si sposodim kolo, potem zmorete tudi vi. Torej ostaja samo vprašanje volje in poguma, ali si tega želite!« je povedal in izrazil prepričanje, da bodo Medvoščanke in Medvoščani še naprej podpirali to obliko prevoza, ki spodbuja mikromobilnost, povezovanje vseh vasi znotraj občine in obenem lažje prehajanje občinskih meja.

Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles, do leta 2028 pa bo po pričakovanjih v obtoku že 550 koles v 21 občinah.

»Z na videz majhnim projektom postajamo del velike družine,« je sklenil Smole in izrazil zadovoljstvo s sodelovanjem občin znotraj ljubljanske urbane regije. Mikromobilnost so si zastavili kot skupen izziv in hitro spoznali, da običajna kolesa nikakor niso primerna za vse: »V Medvodah imamo veliko hribov in dolin, zato so se električna kolesa izkazala kot pravi odgovor na to. Zelo so me navdušili mladi, najpogostejši uporabniki sistema, kako si enostavno, s potegom prsta, sposodijo kolo. Mladi nimajo predsodkov do deljenja kolesa, aplikacije so jim del vsakdana, zato upam, da bodo okužili še ostale, ki so še vedno vajeni, da imajo prevozno sredstvo v lasti.«