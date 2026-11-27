Daljnega leta 1971 se je skupina gorenjskih alpinistov pod vodstvom dr. Iva Valiča podala na veliko pustolovščino. Z dvema spačkoma, katrco in izposojenim tovornjakom TAM so prevozili približno 8000 kilometrov dolgo pot skozi Turčijo, Iran in Afganistan do odročnega, takrat za naše alpiniste skoraj neznanega Hindukuša v Pakistanu. Namenjeni so bili na 7398 metrov visoki Istor-o-Nal in ga tudi osvojili, a se je odprava nato sprevrgla v tragedijo, v kateri so izgubili prijatelja Zvoneta Koflerja, izjemnega alpinista in gorskega reševalca, enega iz znamenite skupine Mojstranške veverice.

Kamor koli smo prišli, so bile pred zdravnikom skoraj takšne čakalne vrste, kot jih imamo mi danes.

Petinpetdeset let pozneje so se še živeči člani odprave zbrali pri Franciju Ekarju v Novi vasi pri Preddvoru in obudili spomine na veliko avanturo ter prijatelje, ki jih ni več. Na srečanju so se gostitelju pridružili Mojstrančana Janko Ažman in Janez Brojan ter Tomaž Jamnik - Mišo. Vsi so bili nekoč vrhunski alpinisti. Peter Ščetinin jim je poslal pozdrave, saj se srečanja ni mogel udeležiti. Med gosti sta bila tudi predsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Martin Šolar in predsednik PD Preddvor Aleš Drekonja.

»Med obujanjem spominov smo se spomnili tudi marsičesa, kar smo že skoraj pozabili,« nam je zaupal Ekar, nekdanji dolgoletni predsednik PZS, alpinist, gorski reševalec in župan občine Preddvor.

Kraljevski sprejem

V kraljevini Čitral jih je sprejel kralj (v sredini srednja vrsta). FOTO: arhiv odprave

Reševanje in eksplozija

Odprava se je iz Kranja odpravila 25. aprila 1971 in se vrnila šele po več kot dveh mesecih. V tovornjaku in treh avtomobilih so peljali skoraj dve toni opreme in hrane. Do Pakistana so se vozili sedem dni. »Tovornjak sta vozilain Peter Ščetinin, ostali smo se vozili v avtomobilih. Nekje se nam je razbilo vetrobransko steklo in smo se zelo dolgo vozili kar brez,« se spominja Ekar. Pot ni bila le dolga, ampak tudi polna neznank. Ta del Hindukuša je bil za slovenske alpiniste skoraj neraziskan svet. V kraljevini Čitral jih je sprejel tamkajšnji kralj in jih pogostil, ko pa so domačini izvedeli, da je med alpinisti tudi zdravnik, so se začeli zgrinjati k njemu po zdravstveno pomoč. »Kamor koli smo prišli, so bile pred njim skoraj takšne čakalne vrste, kot jih imamo danes,« se nasmehne Ekar. Večino hrane so pripeljali s seboj, saj niso mogli računati, da bodo v odročnih krajih dobili vse, kar so potrebovali. »Tam smo kupovali predvsem njihov kruh, čapati, vse drugo pa smo prinesli od doma. Največje razkošje je bilo za nas kislo zelje v konzervah. To je bila prava poslastica!«

Glavni cilj odprave je bil Istor-o-Nal, eden najvišjih vrhov v Hindukušu. Dosegla sta ga Kofler in Ažman, toda pri sestopu sta na strmem ledenem pobočju zdrsnila. Preostali člani odprave so se nemudoma lotili izredno zahtevne reševalne akcije. »Tri dni smo ju spuščali z višine okoli 7000 metrov v dolino. Vmes smo bivakirali kar v ledeniških razpokah,« pripoveduje Ekar. Šele po večdnevnih naporih so se vsi znova zbrali v baznem taboru.

V Čitralu jih je sprejel kralj, največja poslastica med vzponom pa je bilo kislo zelje.

Olajšani, da sta ponesrečena tovariša preživela, so po krajšem počitku vzeli pot pod noge in se odpravili proti domu. Toda približno 40 kilometrov pred Kabulom v Afganistanu jih je doletela usodna nesreča. Katrco, v kateri je bilo nekaj članov odprave, je zaneslo s ceste. »To je bilo povsem nepričakovano. Ko so se že vsi rešili iz nje, je odjeknila silovita eksplozija. Zvone je bil tako blizu, da ga je strašno opeklo. Odpeljali so ga v bolnišnico, tam smo organizirali tudi krvodajalsko akcijo, a žal mu ni bilo več pomoči,« se spominja Ekar.

Deseterica Člani odprave so bili: dr. Ivo Valič (vodja in zdravnik), Janko Ažman, Iztok Belehar, Sandi Blažina, Janez Brojan, Franci Ekar, Tomaž Jamnik - Mišo, Zvone Kofler, Peter Ščetinin in fotograf časopisa Delo Joco Žnidaršič.

Na srečanju v Preddvoru so obujali tudi spomine na dr. Iva Valiča, vodjo in zdravnika odprave, ki je bil prav tako domačin iz Preddvora. Odprava na Istor-o-Nal je ostala zapisana kot eno pomembnih poglavij pionirskega obdobja slovenskega alpinizma, ko so naši alpinisti šele odkrivali oddaljena gorstva. Za gorenjske alpiniste pa je bila to velika preizkušnja poguma, znanja in vztrajnosti, predvsem pa tovarištva, ki se je spletlo daleč od doma. Čeprav se je njihova pot končala z izgubo prijatelja, so med njimi ostale vezi, ki jih niso pretrgali ne čas ne razdalje.

Janezu Brojanu, Janku Ažmanu, Tomažu Jamniku in Francu Ekarju sta se na srečanju pridružila tudi predsednik PZS Martin Šolar in načelnik PD Preddvor Aleš Drekonja. FOTO: arhiv Franca Ekarja

»Reševanje z gore je bilo izredno zahtevno,« se še danes spominja Franc Ekar. FOTO: osebni arhiv

Odprava je bila pionirska, saj je bilo območje popolnoma neznano. FOTO: arhiv Franca Ekarja

Vrh je dosegla naveza Kofler-Ažman. FOTO: arhiv Franca Ekarja