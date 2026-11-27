Daljnega leta 1971 se je skupina gorenjskih alpinistov pod vodstvom dr. Iva Valiča podala na veliko pustolovščino. Z dvema spačkoma, katrco in izposojenim tovornjakom TAM so prevozili približno 8000 kilometrov dolgo pot skozi Turčijo, Iran in Afganistan do odročnega, takrat za naše alpiniste skoraj neznanega Hindukuša v Pakistanu. Namenjeni so bili na 7398 metrov visoki Istor-o-Nal in ga tudi osvojili, a se je odprava nato sprevrgla v tragedijo, v kateri so izgubili prijatelja Zvoneta Koflerja, izjemnega alpinista in gorskega reševalca, enega iz znamenite skupine Mojstranške veverice.
Kamor koli smo prišli, so bile pred zdravnikom skoraj takšne čakalne vrste, kot jih imamo mi danes.
Petinpetdeset let pozneje so se še živeči člani odprave zbrali pri Franciju Ekarju v Novi vasi pri Preddvoru in obudili spomine na veliko avanturo ter prijatelje, ki jih ni več. Na srečanju so se gostitelju pridružili Mojstrančana Janko Ažman in Janez Brojan ter Tomaž Jamnik - Mišo. Vsi so bili nekoč vrhunski alpinisti. Peter Ščetinin jim je poslal pozdrave, saj se srečanja ni mogel udeležiti. Med gosti sta bila tudi predsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Martin Šolar in predsednik PD Preddvor Aleš Drekonja.
»Med obujanjem spominov smo se spomnili tudi marsičesa, kar smo že skoraj pozabili,« nam je zaupal Ekar, nekdanji dolgoletni predsednik PZS, alpinist, gorski reševalec in župan občine Preddvor.
Glavni cilj odprave je bil Istor-o-Nal, eden najvišjih vrhov v Hindukušu. Dosegla sta ga Kofler in Ažman, toda pri sestopu sta na strmem ledenem pobočju zdrsnila. Preostali člani odprave so se nemudoma lotili izredno zahtevne reševalne akcije. »Tri dni smo ju spuščali z višine okoli 7000 metrov v dolino. Vmes smo bivakirali kar v ledeniških razpokah,« pripoveduje Ekar. Šele po večdnevnih naporih so se vsi znova zbrali v baznem taboru.
V Čitralu jih je sprejel kralj, največja poslastica med vzponom pa je bilo kislo zelje.
Olajšani, da sta ponesrečena tovariša preživela, so po krajšem počitku vzeli pot pod noge in se odpravili proti domu. Toda približno 40 kilometrov pred Kabulom v Afganistanu jih je doletela usodna nesreča. Katrco, v kateri je bilo nekaj članov odprave, je zaneslo s ceste. »To je bilo povsem nepričakovano. Ko so se že vsi rešili iz nje, je odjeknila silovita eksplozija. Zvone je bil tako blizu, da ga je strašno opeklo. Odpeljali so ga v bolnišnico, tam smo organizirali tudi krvodajalsko akcijo, a žal mu ni bilo več pomoči,« se spominja Ekar.
Deseterica
Člani odprave so bili: dr. Ivo Valič (vodja in zdravnik), Janko Ažman, Iztok Belehar, Sandi Blažina, Janez Brojan, Franci Ekar, Tomaž Jamnik - Mišo, Zvone Kofler, Peter Ščetinin in fotograf časopisa Delo Joco Žnidaršič.
Na srečanju v Preddvoru so obujali tudi spomine na dr. Iva Valiča, vodjo in zdravnika odprave, ki je bil prav tako domačin iz Preddvora. Odprava na Istor-o-Nal je ostala zapisana kot eno pomembnih poglavij pionirskega obdobja slovenskega alpinizma, ko so naši alpinisti šele odkrivali oddaljena gorstva. Za gorenjske alpiniste pa je bila to velika preizkušnja poguma, znanja in vztrajnosti, predvsem pa tovarištva, ki se je spletlo daleč od doma. Čeprav se je njihova pot končala z izgubo prijatelja, so med njimi ostale vezi, ki jih niso pretrgali ne čas ne razdalje.