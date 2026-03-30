Slovenija išče štiri pripadnike kavaškega klana: Do smrti so ga mučili v vili

KAVAŠKI KLAN

Slovenija z javno objavljenimi tiralicami išče štiri pripadnike kavaškega klana. Med njimi tudi Željko Bojanić, ki je v Turčiji obsojen na strogi dosmrtni zapor.

Potem ko so v petek na okrožnem sodišču zaradi mafijske likvidacije Ljubljančana Danijela Božića na zaporne kazni obsodili tri domnevne člane kavaškega klana, se bodo nekateri od akterjev v tej zadevi še morali vračati na to sodnijo. Sodijo jim namreč tudi zaradi tega, ker naj bi se kot člani slovenske celice klana ukvarjali s tihotapljenjem mamil. Prvoobtožena, Klemen Kadivec in njegov brat Blaž, sta bila tudi obsojena za umor Božića, družbo v mamilarski zgodbi pa jima na zatožni klopi dela še 12 soobtoženih. Moralo bi jih biti še več, a so jo nekateri še pred racijami popihali iz Slovenije. ...