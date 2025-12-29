  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NI BILO POŠTENO?

Do ugodnosti samo tisti, ki niso bili na bolniški: posredoval je Zagovornik načela enakosti

Na zagovornika se je obrnil zaposleni, ki se mu je zdelo početje delodajalca diskriminatorno.
Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je bilo zaradi takšnega merila za dodelitev ugodnosti prikrajšana približno polovica zaposlenih (simbolična fotografija). FOTO: Guliver/Getty images
Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je bilo zaradi takšnega merila za dodelitev ugodnosti prikrajšana približno polovica zaposlenih (simbolična fotografija). FOTO: Guliver/Getty images
B. K. P.
 29. 12. 2025 | 11:51
 29. 12. 2025 | 11:51
2:37
A+A-

Na urad Zagovornika načela enakosti se je obrnil zaposleni v enem od slovenskih podjetij, ki je želel ostati anonimen, in razkril, da je njegov delodajalec zaposlene obvestil, da so zanje pripravili pakete pozornosti, ne pa za vse. Navedel je namreč omejitev, da so do ugodnosti upravičeni samo tisti zaposleni, ki v določenem obdobju niso koristili bolniške odsotnosti. Zaposleni, ki se je obrnil na zagovornika, je zatrdil, da se mu zdi to diskriminatorno, saj razlikovanje med zaposlenimi temelji samo na tem, ali so bili v tem določenem obdobju bolni oziroma so bili z dela odsotni zaradi skrbi za družinske člane. »Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je bilo zaradi takšnega merila za dodelitev ugodnosti prikrajšana približno polovica zaposlenih. Delodajalca je seznanil, da se nagiba k ugotovitvi diskriminacije, saj kaže, da je nekatere zaposlene slabše obravnaval izključno zaradi njihovih osebnih okoliščin zdravstvenega stanja in tudi starševstva,« so sporočili iz urada zagovornika ter dodali, da je bilo posredovanje uspešno in je omenjeni delodajalec kršitev odpravil, čeprav se mu sprva zadeva ni zdela sporna.

»Delodajalec je pojasnil, da so akcijo spodbude prisotnosti izpeljali z namenom spodbujanja zanesljivosti, pripadnosti in timskega duha ter s prepričanjem, da lahko s pozitivnim pristopom ustvarjajo boljše delovno okolje in hkrati priznajo trud tistih, ki s svojo zavzetostjo in prisotnostjo prispevajo k nemotenemu delovanju ekipe. Poudaril je tudi, da je bila akcija oblikovana z dobrimi nameni in brez želje po izključevanju ali pritiskih ter da imajo vsi zaposleni pravico do odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov ali drugih življenjskih okoliščin. Delodajalec je izpostavil, da spodbuda za prisotnost nikakor ne pomeni, da odsotnost ni sprejemljiva, temveč gre zgolj za dodatno vrednotenje tistih, ki so redno prisotni, pri čemer cilj domnevnega kršitelja ostaja jasen: ustvarjati delovno okolje, kjer se vsak počuti vključen, slišan in pravično obravnavan,« so pojasnilo delodajalca povzeli na uradu Zagovornika načela enakosti, kjer so se po tem, ko je delodajalec omenjeno ugodnost ponudil vsem zaposlenim, odločili, da postopek ugotavljanja diskriminacije ustavijo.

Imate tudi vi podobne izkušnje, ali menite, da ste bili tako ali drugače diskriminirani? Zgodbo lahko z nami delite preko spodnjega obrazca.

Več iz teme

službadelavcidelodajalciugodnostizagovornik načela enakosti
ZADNJE NOVICE
12:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJA PROSI ZA POMOČ

Na begu oboroženi ropar, policija: »Ne poskušajte vzpostaviti kontakta z njim«

Moški je oropal varnostnika v obmejni trgovini v Kuzmi.
29. 12. 2025 | 12:39
12:29
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KRVAVA BILANCA ŠOKIRALA DRŽAVO

13 mrtvih, skoraj 100 ranjenih po iztirjenju vlaka (VIDEO in FOTO)

Na kraj nesreče so poslali več sto pripadnikov mornarice in reševalcev, visoki državni uradniki pa pomagajo družinam žrtev.
29. 12. 2025 | 12:29
12:13
Novice  |  Slovenija
SILVESTRSKA NOČ

Silvestrovanja na prostem: ljubitelji ognjemetov bodo večinoma razočarani

V številnih mestih bodo sicer najprej v novo leto z otroškim silvestrovanjem vstopili otroci.
29. 12. 2025 | 12:13
12:05
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Domžale v paliativni negi: drugi del nogometne sezone v 1. SNL le z devetimi klubi?

V Ljudskem vrtu takoj posladek, derbi z vodilni Celjani.
Gorazd Nejedly29. 12. 2025 | 12:05
11:51
Novice  |  Slovenija
NI BILO POŠTENO?

Do ugodnosti samo tisti, ki niso bili na bolniški: posredoval je Zagovornik načela enakosti

Na zagovornika se je obrnil zaposleni, ki se mu je zdelo početje delodajalca diskriminatorno.
29. 12. 2025 | 11:51
11:40
Razno
KOLUMNA

Barbara Pešut: Od takrat v torbici vedno nosim to

Pred nekaj dnevi sem bila na Toškem čelu in počivala na klopci. Pa je name oziroma na mojo ramo, priletela bela čebela.
Barbara Pešut29. 12. 2025 | 11:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki