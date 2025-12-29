Do ugodnosti samo tisti, ki niso bili na bolniški: posredoval je Zagovornik načela enakosti

Na urad Zagovornika načela enakosti se je obrnil zaposleni v enem od slovenskih podjetij, ki je želel ostati anonimen, in razkril, da je njegov delodajalec zaposlene obvestil, da so zanje pripravili pakete pozornosti, ne pa za vse. Navedel je namreč omejitev, da so do ugodnosti upravičeni samo tisti zaposleni, ki v določenem obdobju niso koristili bolniške odsotnosti. Zaposleni, ki se je obrnil na zagovornika, je zatrdil, da se mu zdi to diskriminatorno, saj razlikovanje med zaposlenimi temelji samo na tem, ali so bili v tem določenem obdobju bolni oziroma so bili z dela odsotni zaradi skrbi za družinske člane. »Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je bilo zaradi takšnega merila za dodelitev ugodnosti prikrajšana približno polovica zaposlenih. Delodajalca je seznanil, da se nagiba k ugotovitvi diskriminacije, saj kaže, da je nekatere zaposlene slabše obravnaval izključno zaradi njihovih osebnih okoliščin zdravstvenega stanja in tudi starševstva,« so sporočili iz urada zagovornika ter dodali, da je bilo posredovanje uspešno in je omenjeni delodajalec kršitev odpravil, čeprav se mu sprva zadeva ni zdela sporna.

»Delodajalec je pojasnil, da so akcijo spodbude prisotnosti izpeljali z namenom spodbujanja zanesljivosti, pripadnosti in timskega duha ter s prepričanjem, da lahko s pozitivnim pristopom ustvarjajo boljše delovno okolje in hkrati priznajo trud tistih, ki s svojo zavzetostjo in prisotnostjo prispevajo k nemotenemu delovanju ekipe. Poudaril je tudi, da je bila akcija oblikovana z dobrimi nameni in brez želje po izključevanju ali pritiskih ter da imajo vsi zaposleni pravico do odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov ali drugih življenjskih okoliščin. Delodajalec je izpostavil, da spodbuda za prisotnost nikakor ne pomeni, da odsotnost ni sprejemljiva, temveč gre zgolj za dodatno vrednotenje tistih, ki so redno prisotni, pri čemer cilj domnevnega kršitelja ostaja jasen: ustvarjati delovno okolje, kjer se vsak počuti vključen, slišan in pravično obravnavan,« so pojasnilo delodajalca povzeli na uradu Zagovornika načela enakosti, kjer so se po tem, ko je delodajalec omenjeno ugodnost ponudil vsem zaposlenim, odločili, da postopek ugotavljanja diskriminacije ustavijo.

Imate tudi vi podobne izkušnje, ali menite, da ste bili tako ali drugače diskriminirani? Zgodbo lahko z nami delite preko spodnjega obrazca.