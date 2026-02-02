  • Delo d.o.o.
VOLILNA MATEMATIKA

Do volitev je še 48 dni! In takole bi izgledala nova koalicija, če bi bile volitve danes ...

Marčevske volitve bodo šle na nož. Kot kaže, jih bosta odločili zunajparlamentarni stranki.
   
   
E. N.
 2. 2. 2026 | 15:24
2:30
A+A-

Kot kažejo najnovejše raziskave javnega mnenja, ki jih je za Pop TV naredila Mediana, se nam na volilno nedeljo 22. marca obeta večerni infarkt. Levi in desni pol tradicionalnih, uveljavljenih strank ima namreč premalo sedežev, da bi sestavil vlado. To velja tako za prvaka opozicije Janeza Janšo, ki se mu obeta relativna zmaga na volitvah, kot tudi za Roberta Goloba, ki bo odvisen od tega, koliko sedežev bodo volivci namenili njegovi Svobodi in naravnima koalicijskima partnerjema SD-ju in Levici z Vesno. Pri čemer bo Janša imel celo dvojno delo: pot do 46. sedeža v DZ-ju bo šla samo prek Demokratov Anžeta Logarja, s katerim si ni, vsaj uradno, v najboljših odnosih, pa še to bo premalo in se bo treba ozreti širše.

A kot rečeno, oba prvaka bosta najprej morala pod svoje okrilje zbrati 46 poslancev. Trenutna matematika pa kaže takole:

  • Desni blok: SDS + Demokrati + NSi z SLS in Fokusom: 43 glasov
  • Levi blok: Svoboda + SD + Levica z Vesno: 36 glasov

Za sestavo vlade torej Janši manjkajo 3 sedeži, Golobu pa 10. In kje jih lahko dobita? Jeziček na tehtnici bosta, kot kaže, dve zunajparlamentarni in protisistemski stranki, ki se jima, vsaj tako kaže zadnja raziskava, obeta vstop v parlament. To sta Resni.ca Zorana Stevanovića in Pirati, ki jih vodi Jasmin Feratović. Prvi naj bi dobil 4 mandate, drugi pa 5. V 90-članskem DZ-ju ob tem sedita še dva poslanca italijanske in madžarske manjšine, ki pa se praviloma blokovsko ne opredeljujeta.

Zoran Stevanović je sicer že napovedal, da se ne vidi ne v koaliciji z Janšo ne z Golobom ter da bi se najraje šel opozicijo, Feratović pa je bolj previden in se je tudi udeležil nedavnega Golobovega vabila na kosilo, a tudi tam ni skoparil s kritikami oblasti. Bodoči mandatar, kdorkoli že bo, bo torej moral staviti na slovenski pregovor, da se zarečenega kruha največ poje.

Infografika: tako trenutno izgleda simulacija nove sestave DZ-ja:

