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DODATEK

Dober dan za upokojence, danes s pokojnino prihaja 160 do 270 evrov več: koliko dobite vi?

Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v pet razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za pet evrov višji kot lani.
shuter/denar FOTO:
shuter/denar FOTO:
G. P./STA
 30. 6. 2026 | 07:45
 30. 6. 2026 | 07:52
4:37
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Tako kot upokojencem bo letni dodatek nakazan tudi prejemnikom invalidskih nadomestil, le da so zneski razvrščeni v tri razrede v razponu od 160 do 270 evrov.

Vseh upravičencev do letnega dodatka je skoraj 646.300, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) pa bo v ta namen izplačal skupno skoraj 175,2 milijona evrov, od tega 172,6 milijona evrov za več kot 635.500 prejemnikov pokojnin in 2,5 milijona evrov za več kot 10.700 prejemnikov nadomestil.

Tabela z zneski letnega dodatka v evrih glede na višino pokojnine v evrih in število upravičencev:

pokojnina dodatek št. upravičencev

--------------------------------------------------

do 710 470 122.452

od 710,01 do 850 330 132.829

od 850,01 do 1010 270 116.131

od 1010,01 do 1210 220 91.508

od 1210,01 160 172.622

--------------------------------------------------

SKUPAJ 635.542

vir: Zpiz

Za obračun višine dodatka tudi letos pri posamezniku upoštevajo znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatke in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih in znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina dodatka se za te osebe določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja in pokojnin, prejetih iz tujine, izplača pa se v skladu z veljavno lestvico.

Zavod je zato letos pozval približno 141.100 ljudi, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Izjavo jih je do 17. junija vrnilo malenkost nad 118.400. Večini bo dodatek nakazan danes. Tistim, ki bodo izjave posredovali do konca septembra, bo medtem dodatek izplačan oktobra. Če oseba zavodu ne vrne izjave, ji bo dodatek nakazan oktobra v najnižjem znesku, ki je 160 evrov, oziroma v sorazmernem delu tega zneska, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb.

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Komentar Mateja Lahovnika: Poprava krivic upokojencem

Višina odvisna od osnove

Še vedno velja posebnost, da se dodatek v določenih primerih ne odmeri v sorazmernem delu. Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 710 evrov, se bo dodatek v znesku 470 evrov izplačal v celotni višini, in sicer v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu.

Zavod tistim, ki bodo pravico do pokojnine ali nadomestila pridobili po juniju, sporoča, da bo letni dodatek izplačan skupaj s prvim izplačilom pokojnine ali nadomestila.

Tabela z zneski letnega dodatka v evrih glede na višino invalidskega nadomestila v evrih in število upravičencev:

nadomestilo dodatek št. upravičencev

--------------------------------------------------------

do 1010 270 10.575

od 1010,01 do 1210 220 104

od 1210,01 160 47

--------------------------------------------------------

SKUPAJ 10.726

vir: Zpiz

Poleg tega pojasnjuje, da je letni dodatek rubljiv prejemek in je lahko zasežen v dobro upnika skladno z izvršilnim naslovom in določbami zakona. Če je zavodu vročen izvršilni naslov, denimo sklep o izvršbi ali o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke, mora zavod izvesti rubež prejemkov. Upravičenci do dodatka ne bodo dobili obvestila o nakazilu. Zpiz namreč obvestilo o nakazilu posreduje le ob februarski uskladitvi prejemkov.

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Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v pet razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za pet evrov višji kot lani.
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