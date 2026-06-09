Dobili novo lovsko prežo

V Lovski družini Dobrava v Slovenskih goricah načrtno skrbijo za lovske objekte in naprave ter namenjajo prav posebno skrb izdelavi in vzdrževanju visokih prež. Letos je bil tako na vrsti za postavitev visoke preže revir Osek, ki ga vodi Danilo Muršec. Potem ko so pridobili vsa dovoljenja od lastnika zemljišča, da lahko prežo postavijo, so se lotili dela. Strojno pomoč je revirnim lovcem ponudil gospodar LD Dobrava Vlado Steinfelser, pri delu pa je pomagal tudi lovski tovariš Feliks Trojner iz sosednje LD Benedikt. Kot nam je povedal revirni vodja Danilo Muršec, gre za nadomestno prežo št. 4 v Plojevi dolini. Na pomoč je priskočil tudi gospodar Jožek Ploj, zato so lahko delo opravili povsem brez težav.

Visoka preža v lovišču služi natančnemu opazovanju divjadi ter selektivnemu odvzemu živali iz narave.

Visoka preža v lovišču je namenjena predvsem varnemu in etičnemu lovu, natančnemu opazovanju divjadi ter selektivnemu odvzemu živali iz narave, kot je, denimo, lov na medveda, ki je po zakonu izključno vezan na visoko prežo. Kot takšna lovcu namreč omogoča miren pregled nad okolico, pravilno oceno trofeje, njeno starost, spol in zdravje, predvsem pa natančen strel, ki je še kako pomemben tudi zaradi spoštovanja lovske etike. Takšna preža je nepogrešljiv objekt za monitoring populacij divjadi (popisi divjadi), za ocenjevanje zdravstvenega stanja živali in ugotavljanje škode v okolju.