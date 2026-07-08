Dobivamo demografski megasklad, ministrstvo napoveduje, da bo učinkovit

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo dalo predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki je bil do ponedeljka v medresorski obravnavi. Omenjeni zakon predvideva združitev državnega premoženja v enem skladu. Po besedah ministra za finance Andreja Širclja naj bi novi sklad upravljal naložbe v skupni vrednosti okoli 18 milijard evrov. »Gre za koncentracijo premoženja. Upravljanje bo bolj enostavno in bolj profesionalno,« je dejal Šircelj in zagotovil, da bo upravljanje bolj učinkovito. A konkretnih številk o ciljnih donosih in naložbeni politiki na novinarski konferenci nismo dobili. To naj bi bila naloga novega sklada.

Šircelj pričakuje, da bo zakon po javni razpravi in usklajevanju s socialnimi partnerji sprejet jeseni in da bo začel veljati s 1. januarjem prihodnje leto. »Temeljni namen zakona je vzpostaviti dolgoročno vzdržen in pregleden sistem upravljanja državnega premoženja, katerega koristi bodo namenjene krepitvi dolgoročne stabilnosti in varnosti pokojninskega sistema ter zagotavljanju večje socialne varnosti za sedanje in prihodnje generacije,« so že prejšnji teden sporočili z ministrstva. Šircelj je včeraj pojasnil, da so demografske projekcije in staranje prebivalstva skrb vzbujajoči. Danes za pokojnine namenimo sedem milijard letno, leta 2050 jih bomo že devet milijard.

Državni upravljavci

Predlog zakona predvideva, da se bodo na demografski sklad prenesle državne naložbe in lastno premoženje, ki ga zdaj upravlja Slovenski državni holding (SDH) v vrednosti 14 milijard evrov. Temu naj bi pripojili še Kapitalsko družbo (Kad), ki z vplačili v pokojninsko blagajno že zdaj opravlja nalogo demografskega sklada. Njeno premoženje znaša okoli tri milijarde evrov in še enkrat toliko upravlja v pokojninskih skladih. Kad je lani v pokojninsko blagajno prispeval 81 milijonov evrov, letos pa naj bi vsota dosegla že 152 milijonov evrov.

Upravljanje bo bolj enostavno in bolj profesionalno.

Pod isto streho naj bi se znašla še državna DSU, ki se ukvarja predvsem z upravljanjem nepremičnin, v svojem portfelju pa ima še finančne naložbe, terjatve in denarna sredstva. Konec lanskega leta je to znašalo okoli 170 milijonov evrov. V tem skladu bi pristale tudi naložbe pokojninske (Zpiz) in zdravstvene blagajne (ZZZS). Pri Zpizu to predstavlja 34-odstotni delež v Zavarovalnici Triglav in v njihovem Nepremičninskem skladu, pri ZZZS pa 15 odstotkov delnic. Skupaj naj bi bile te tri naložbe ocenjene na 630 milijonov evrov.

Delitev prihodkov

Šircelj je pojasnil, da je cilj zakona prihodke sklada nameniti za sedanje in prihodnje generacije upokojencev ter za izvajanje ukrepov družinske politike in nego starejših. Predlog zakona predvideva, da bo sklad vsako leto po 40 odstotkov prejetih dividend ter 40 odstotkov kupnin od prodaje naložb vplačal v Zpiz, po desetino dividend pa za družinsko politiko in nego starejših. Za akumulacijo premoženja pa bo sklad namenil 40 odstotkov prejetih dividend ter 60 odstotkov kupnin od prodaje naložb.

Bolj konkretnih odgovorov glede donosov in upravljanja nismo dobili. To naj bi bilo znano šele po ustanovitvi sklada, ki bo moral pripraviti strategijo in jo poslati v potrditev državnemu zboru, ter letni načrt upravljanja, h kateremu bo soglasje dajala vlada. Demografski sklad naj bi imel tričlansko upravo, ki jo bo imenoval devetčlanski nadzorni svet. Pet nadzornikov naj bi imenovala vlada, štiri pa državni zbor, pri čemer bi tri kandidate predlagale poslanske skupine, enega pa Združenje upokojencev Slovenije. Šircelj je v Odmevih zavrnil pripombo, da bo to prineslo politično kadrovanje in vpliv politike, saj da bodo sklad upravljali profesionalci.