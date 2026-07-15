»Dobra novica« Golobovih, ki bo Janšo zagotovo razjezila! To je razlog

Kot je znano, je vlada premierja Janeza Janše v začetku junija razveljavila sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael ter uvoz iz njega, ki ga je sprejela njena predhodnica pod vodstvom Roberta Goloba. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni. No, slovenski premier je nedavno tudi napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom, a dobil negativen odgovor Bruslja. In kot je tudi znano, želi premier Janša želi obnoviti odnose z Izraelom, ki jih je prejšnja vlada po njegovi oceni pripeljala na »zgodovinsko najnižjo raven«. To je naletelo na oster odziv bivšega predsednika vlade Roberta Goloba, ki je Janši zabrusil Umirite se, Janez Janša.

»Dobra novica« Golobovih, ki Janši zagotovo ne bo všeč

Tudi, današna »dobra novica«, kot so zapisali v Gibanju Svoboda, Janši ne bo ravno všeč. Takole so namreč navedli: »Dobra novica! Tudi v tem sklicu bo Državni zbor imel skupino prijateljstva s Palestino. Podpise in glas za ustanovitev smo prispevali poslanke in poslanci opozicije, veseli pa nas, da sta danes na Odboru za zunanjo politiko v podporo ustanovitvi poleg opozicije glasovala tudi poslanca dveh koalicijskih strank.

Ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino je bila v preteklem mandatu še dodaten izkaz sicerjšnje trdne podpore Slovenije palestinskemu ljudstvu. Danes pa je to izjemno pomemben signal, da kljub vladi, ki je Slovenijo takoj ob nastopu mandata premaknila v tabor podpornikov genocidnega izraelskega režima, še obstaja velik del slovenske politike in javnosti, ki trdno stoji na strani človekovih pravic, mednarodnega prava in miru ter na strani palestinskega ljudstva.«

Spomnimo, ena prvih potez Janševe vlade je bila, da so po potrditvi nove vlade s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo. Palestinsko zastavo so na pročelju vladne palače simbolno izobesili konec maja 2024, ko je Golobova vlada sprejela sklep, da državnemu zboru predlaga priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države. Državni zbor je Palestino nato priznal 4. junija 2024.