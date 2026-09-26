Dobra novica: kaže, da bo dizel v torek občutno cenejši, poglejte za koliko

Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila. Po izračunih Financ bi se dizel lahko pocenil za približno osem centov in se spustil pod dva evra za liter. Novo ceno 95-oktanskega bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težko oceniti. Izračun pokaže, da pocenitve ne gre pričakovati, cena pa ne bi smela biti opazno višja od sedanjih 1,748 evra za liter.

Pri izračunih novih reguliranih cen goriv, ki bodo veljale od torka, ostaja neznanka glede formule goriv. Pred dvema mesecema je vlada do 28. septembra iz formule odpravila okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevek za energetsko učinkovitost, za zdaj pa še ni sporočila morebitnega podaljšanja odprave tega ukrepa. Na Financah glede na pritiske javnosti in opozicije v izračunih predpostavljajo, da torkove cene ne bodo vsebovale te dajatve in da bo vlada ukrep podaljšala. Skupni učinek obeh dajatev, upoštevaje še DDV, znaša približno 10 centov na liter.

Dizel bi lahko padel pod dva evra za liter

Upoštevajoč sedanje marže in dajatve bo treba po izračunih Financ v torek za liter dizla odšteti 1,93 evra. Za liter dizla je treba trenutno odšteti rekordnih 2,012 evra. Pri kurilnem olju je pričakovati podobno pocenitev kot pri dizlu, in sicer na 1,55 evra za liter. Kurilno olje trenutno stane 1,635 evra za liter.