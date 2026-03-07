  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REŠEVANJE

Dobra novica: končana je evakuacija slovenskih državljanov s kriznega območja

Prepeljali so 912 Slovencev in 146 državljanov EU in drugih držav.
Turisti iz različnih držav se te dni vračajo s kriznega žarišča nazaj v domovino. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Turisti iz različnih držav se te dni vračajo s kriznega žarišča nazaj v domovino. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
STA, M. J.
 7. 3. 2026 | 22:03
 7. 3. 2026 | 23:11
4:14
A+A-

Na brniškem letališču sta drevi pristali še dve letali z evakuiranimi slovenskimi državljani, ki sta prileteli iz Rijada. Vlada je s tem sklenila evakuacijo tistih, ki so zaradi vojne obtičali na kriznem območju Bližnjega vzhoda. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so prepeljali 912 Slovencev in 146 državljanov EU in drugih držav. Skupno je vlada zagotovila devet čarterskih letov, danes sta že zjutraj pristali letali z evakuiranimi slovenskimi državljani in državljankami iz Dubaja in Omana. 

Ob koncu evakuacije je predsednik vlade Robert Golob poudaril, da so na vladi »od prvega dne, ko se je vojna razširila na zalivske države, ukrepali hitro in odločno z enim samim ciljem, da naše državljanke in državljane v teh negotovih in nevarnih razmerah čim prej varno pripeljemo domov«. »Razmere so bile zelo zaostrene in so se iz ure v uro spreminjale, zato je bila koordinacija vseh evakuacijskih aktivnosti izjemno zahtevna. Brez podpore naših prijateljev v Jordaniji in zalivskih državah nam to ne bi uspelo. Njihova hitra in neprecenljiva pomoč je izraz tesnih prijateljskih odnosov, ki jih je vlada oblikovala v zadnjih štirih letih,« je poudaril Golob. Premier se je zahvalil zunanji ministrici Tanji Fajon z ekipo, veleposlanici RS v Abu Dabiju Natalii Al Mansour in veleposlaniku RS v Kairu Sašu Podlesniku ter ekipam na terenu in pristojnih službah, ki so, kot je dejal, »z izjemno požrtvovalnostjo, odgovornostjo in nadčloveškimi napori vodili evakuacijo na območju Dubaja, Omana, Katarja, Jordanije in Savdske Arabije«. Zunanja ministrica Fajon je v sporočilu zunanjega ministrstva zapisala: »Hvala predvsem našim uslužbencem doma in po svetu, od številnih strokovnjakov za pomoč državljanom v tujini, do uslužbencev na veleposlaništvih - še posebej v Abu Dabiju in Kairu - ki so dan in noč delali za varno in čim hitrejšo vrnitev slovenskih državljanov iz vojno ogroženih območij v domovino.«

Slovenija pomagala drugim državam

Slovenija je pri evakuaciji pomagala tudi drugim evropskim državam. S čarterskimi leti, ki jih je organizirala, je bilo na varno prepeljanih 146 tujih državljanov iz Francije, Hrvaške, Italije, Slovaške, Španije, Češke, Bosne in Hercegovine in nekaterih drugih držav. Kot je sporočil vladni urad za komuniciranje, je Slovenija prek mehanizma EU na področju civilne zaščite že zaprosila za mednarodno pomoč pri vračanju slovenskih državljanov iz ogroženih območij na Bližnjem vzhodu v domovino v obliki sofinanciranja stroškov evakuacijskih prevozov. Bo pa konzularna služba zunanjega ministrstva še naprej pomagala pri organizaciji vračanja posameznih slovenskih državljanov s kriznih območij, vendar v okviru konzularnega sodelovanja EU, so še navedli v uradu, pri čemer pa država ne nosi stroškov organizacije letalskih poletov.

»Še naprej smo na voljo za nudenje pomoči z informacijami, nasveti in usmeritvami glede možnosti vrnitve v Slovenijo. V sodelovanju z EU in partnerskimi državami si prizadevamo tudi, da bi čim več slovenskih državljanov, ki bodo izrazili željo za vrnitev iz regije, vključili na lete v organizaciji teh držav v okviru solidarnosti med evropskimi državami,« so drevi sporočili z zunanjega ministrstva.

Kot v najnovejši oceni navajajo na ministrstvu, je izven regije Bližnjega vzhoda (največ na Maldivih, Šri Lanki in na Tajskem) še približno 200 slovenskih državljanov. »Tudi vsem tem bomo še naprej pomagali z nasveti in informacijami glede možnosti vrnitve v domovino. Hkrati svetujemo, da tudi sami aktivno iščejo alternativne poti domov in če se pojavi priložnost vrnitve s komercialnim letom, to storijo,« so zapisali na ministrstvu. Ministrstvo sicer še naprej odsvetuje potovanja na krizna območja, je pa na omrežju X zapisalo, da slovenske državljane, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu in v Zalivu, obveščajo, da se v teh dneh zračni prostori postopoma odpirajo, posledično pa je na voljo vse več komercialnih letov, s katerimi se je mogoče vrniti domov.

Več iz teme

evakuacijaSlovenijapotovanjavladaDubajBližnji vzhod
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Vizionar

O poroki.
Marko Kočevar7. 3. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Koristna smrt na prehodu za pešce

Ljudje smo okoli volitev čudni. Najbolj noro je, da se v kraljestvu poklicnih prevarantov, koristolovcev, prodajalcev megle in tudi redkih, grobo manjšinskih poštenjakov vseeno znova postavimo na stran nekoga, za katerega se nam zdi, da zdaj pa bo ...
Primož Kališnik7. 3. 2026 | 22:25
22:14
Bulvar  |  Tuji trači
IMELA BI 33 LET

Življenje v senci slave: tragična usoda hčerke Whitney Houston

Bobbi Kristina Brown je bila edini otrok zvezd Whitney Houston in Bobbyja Browna.
7. 3. 2026 | 22:14
22:03
Novice  |  Slovenija
REŠEVANJE

Dobra novica: končana je evakuacija slovenskih državljanov s kriznega območja

Prepeljali so 912 Slovencev in 146 državljanov EU in drugih držav.
7. 3. 2026 | 22:03
21:25
Premium
Novice  |  Slovenija
BLIŽNJI VZHOD

Koliko Slovencev ima nepremičnine v Dubaju in kdo so?

Med ponedeljkom in četrtkom je bilo na dubajskem nepremičninskem trgu sklenjenih 1728 transakcij v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov.
7. 3. 2026 | 21:25
21:00
Bulvar  |  Suzy
PODELITEV NAGRAD

Actor Awards 2026: popolnoma spremenjeni zvezdniki (Suzy)

Letos so nekdanje nagrade SAG (Screen Actors Guild) prvič potekale pod drugim imenom.
7. 3. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki