  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BOJ Z VROČINO

Dobra novica! Brezplačni vstop v štiri ljubljanska kopališča v času vročinskega vala

Brezplačen vstop velja do konca vročinskega vala oziroma do preklica, ki bo usklajen z napovedmi Arsa.
Med drugim se bo mogoče brezplačno ohladiti na kopališču Vevče. FOTO: Leon Vidic
Med drugim se bo mogoče brezplačno ohladiti na kopališču Vevče. FOTO: Leon Vidic
B. K. P.
 4. 8. 2026 | 13:33
 4. 8. 2026 | 13:33
2:26
A+A-

Smo sredi drugega vročinskega vala te sezone, ki pa bo, kot kaže, še bolj intenziven in daljši, kot je bil prvi. Dnevne temperature se po vsej državi že več kot en teden niso spustile pod 30 stopinj Celzija, pravzaprav so veliko bližje štiridesetici, kar pa močno obremenjuje organizem tudi zdravih ljudi.

Zdravstveni delavci poleg pitja zadostnih količin vode med drugim svetujejo, da se v najbolj vročih delih dneva, torej med 11. in 17. uro, če je le mogoče, ne zadržujemo na prostem, še posebej ne na neposrednem soncu, kjer je temperatura zraka še bistveno višja kot v senci. Priporočeno je zadrževanje v klimatiziranih prostorih, a v slovenskih domovih so klimatske naprave še vedno bolj redkost, po podatkih Evropske komisije naj bi bilo v Sloveniji s klimatskimi napravami opremljenih okrog 40 odstotkov domov. 

Med sprehodom po mestnem središču se lahko hitro in enostavno osvežite tudi  pri 62 pitnikih, iz katerih teče kakovostna in hladna pitna voda, najdete pa jih na številnih ulicah, trgih ter rekreacijskih in otroških igriščih. Za zabavno in unikatno ohladitev obiščite Prešernov trg, kjer vas bo pričakalo pravo »območje z lastnim vremenom«, saj tam v poletnih mesecih vedno rahlo prši dež. Posebne osvežilne pršilnike in čudovito fontano s pršečo vodo pa boste našli tudi na prenovljeni Čufarjevi ulici, so ob tem še spomnili na Mestni občini Ljubljana.

V Ljubljani pa so se odločili, da prebivalcem nekoliko pomagajo prebroditi prihajajoče vroče dni z brezplačno osvežitvijo v mestnih kopališčih. »Skupni ukrep Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Šport Ljubljana za brezplačen vstop na kopališča velja do konca vročinskega vala oziroma do preklica, ki bo usklajen z napovedmi Agencije RS za okolje (Arso),« so zapisali na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Brezplačen vstop velja na kopališčih Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče, na MOL pa še dodajajo, da zaradi varnosti kopalcev brezplačen vstop velja zgolj do zapolnitve varnostnih zmogljivosti posameznega bazena. Obiskovalcem zato priporočajo, da se na kopališča odpravijo nekoliko prej, saj po doseženi največji dovoljeni kapaciteti vstop zaradi varnostnih razlogov ne bo več mogoč.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

bazenkopališčevročinapoletjeLjubljanabrezplačen vstop
ZADNJE NOVICE
13:45
Novice  |  Slovenija
MORSKI ŽIVELJ

Plavajoča ocvrta jajca v morju: množično rojenje je posledica južnih vetrov

Morska cvetača ni nevarna za kopalce.
Boris Šuligoj4. 8. 2026 | 13:45
13:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRESENEČENJE

Predmet, doživetje ali osebni spomin: kaj ima pri obdarovanju največjo vrednost?

Uporaben predmet, osebni spomin ali doživetje lahko navdušijo ali povsem zgrešijo. Odločilni so odnos, priložnost in premislek, vložen v izbiro.
Promo Slovenske novice4. 8. 2026 | 13:36
13:33
Novice  |  Slovenija
BOJ Z VROČINO

Dobra novica! Brezplačni vstop v štiri ljubljanska kopališča v času vročinskega vala

Brezplačen vstop velja do konca vročinskega vala oziroma do preklica, ki bo usklajen z napovedmi Arsa.
4. 8. 2026 | 13:33
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ČAS ZASE

Priljubljena pevka se umika iz javnosti: razkrit razlog za nepričakovano odločitev

Po tem, ko je bila mesece pod drobnogledom javnosti, se je Ariana Grande odločila, da si vzame premor.
4. 8. 2026 | 13:25
13:24
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSEŽNA KRIMINALISTIČNA PREISKAVA

V Ljubljani zasegli skoraj dva kilograma kokaina, orožje in ponarejeno listino: 51-letnik v priporu (FOTO)

Obsežna kriminalistična preiskava Policijske postaje Ljubljana Moste se je začela zaradi prijav nasilništva in groženj, končala pa z zasegom skoraj dveh kilogramov kokaina, več kot kilograma konoplje, vojaške polavtomatske ostrostrelske puške, pištole in streliva.
4. 8. 2026 | 13:24
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
NOVINARKA IN VODITELJICA

Maja Hrvatin po nepozabnem potovanju: »Tam živijo ljudje, ki nimajo veliko, pa ti dajo vse« (Suzy)

Po olimpijskih igrah, dokumentarnem filmu o Anžetu Kopitarju in svetovnem prvenstvu v nogometu si želi predvsem morja, dobrih knjig in novih zgodb.
4. 8. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRBI

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
29. 7. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRBI

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
29. 7. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
NALOŽBA

Prednaročila sprejemajo še nekaj dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
4. 8. 2026 | 10:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki