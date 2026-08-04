Dobra novica! Brezplačni vstop v štiri ljubljanska kopališča v času vročinskega vala

Smo sredi drugega vročinskega vala te sezone, ki pa bo, kot kaže, še bolj intenziven in daljši, kot je bil prvi. Dnevne temperature se po vsej državi že več kot en teden niso spustile pod 30 stopinj Celzija, pravzaprav so veliko bližje štiridesetici, kar pa močno obremenjuje organizem tudi zdravih ljudi.

Zdravstveni delavci poleg pitja zadostnih količin vode med drugim svetujejo, da se v najbolj vročih delih dneva, torej med 11. in 17. uro, če je le mogoče, ne zadržujemo na prostem, še posebej ne na neposrednem soncu, kjer je temperatura zraka še bistveno višja kot v senci. Priporočeno je zadrževanje v klimatiziranih prostorih, a v slovenskih domovih so klimatske naprave še vedno bolj redkost, po podatkih Evropske komisije naj bi bilo v Sloveniji s klimatskimi napravami opremljenih okrog 40 odstotkov domov.

Med sprehodom po mestnem središču se lahko hitro in enostavno osvežite tudi pri 62 pitnikih, iz katerih teče kakovostna in hladna pitna voda, najdete pa jih na številnih ulicah, trgih ter rekreacijskih in otroških igriščih. Za zabavno in unikatno ohladitev obiščite Prešernov trg, kjer vas bo pričakalo pravo »območje z lastnim vremenom«, saj tam v poletnih mesecih vedno rahlo prši dež. Posebne osvežilne pršilnike in čudovito fontano s pršečo vodo pa boste našli tudi na prenovljeni Čufarjevi ulici, so ob tem še spomnili na Mestni občini Ljubljana.

V Ljubljani pa so se odločili, da prebivalcem nekoliko pomagajo prebroditi prihajajoče vroče dni z brezplačno osvežitvijo v mestnih kopališčih. »Skupni ukrep Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Šport Ljubljana za brezplačen vstop na kopališča velja do konca vročinskega vala oziroma do preklica, ki bo usklajen z napovedmi Agencije RS za okolje (Arso),« so zapisali na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Brezplačen vstop velja na kopališčih Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče, na MOL pa še dodajajo, da zaradi varnosti kopalcev brezplačen vstop velja zgolj do zapolnitve varnostnih zmogljivosti posameznega bazena. Obiskovalcem zato priporočajo, da se na kopališča odpravijo nekoliko prej, saj po doseženi največji dovoljeni kapaciteti vstop zaradi varnostnih razlogov ne bo več mogoč.