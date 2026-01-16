Dobra novica, odsek na štajerski avtocesti bo po hudi nesreči saniran do sobote

Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico še vedno sanirajo vozišče in cestno opremo po četrtkovi hudi prometni nesreči, ko je eksplodirala cisterna z gorivom, ena oseba je umrla, dve sta bili poškodovani. Na Darsu napovedujejo, da bo promet brez omejitev spet stekel v soboto zvečer. Trenutno promet v obe smeri še vedno poteka po enem prometnem pasu na vsaki strani, zaradi česar prihaja do približno 20-minutnih zamud. Promet je povečan tudi na vzporedni regionalni cesti med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico, na Darsu pa prosijo za strpno in previdno vožnjo.

Kot so še dodali, so bili njihovi vzdrževalci v četrtek na kraju dogodka v najkrajšem možnem času in območje ustrezno zavarovali ter zagotovili podporo intervencijskim ekipam. Televizija Slovenija je ob tem poročala, da je del goriva, ki je steklo iz cisterne, onesnažil potok Ložnica, zaradi česar ga pristojni prečrpavajo iz potoka, v katerega so namestili tudi lovilce olj. Skupaj je iz cisterne steklo okoli 30.000 litrov goriva.

Štajerska avtocesta je med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug zaradi hude prometne nesreče zaprta v obe smeri. FOTO: Vito Dragič Delo

Pri vožnji izgubil oblast nad vozilom in trčil

Do prometne nesreče je prišlo v četrtek okoli 8. ure, ko je 49-letni voznik tovornega vozila s polpriklopnikom, na katerem je v cisterni prevažal nafto, pri vožnji izgubil oblast nad vozilom in trčil v varnostno ograjo ter jo prebil. Njegovo vozilo se je pri tem prevrnilo na nasprotnem smernem vozišču v trenutku, ko je v nasprotni smeri pripeljal 28-letni voznik tovornega vozila in trčil v goreče vozilo. Voznik manjšega tovornjaka je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, njegov 26-letni sopotnik pa je bil huje poškodovan. Zaradi gašenja požara in odprave posledic nesreče, v kateri je bil 49-letni voznik tovornjaka s cisterno lažje poškodovan, je bila avtocesta nekaj ur popolnoma zaprta.