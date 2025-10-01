  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VZAJEMNA

Dobra novica za 400 tisoč Slovencev, v prihodnjih dneh bodo dobili nakazilo

Postopno izplačevanje deležev se bo začelo v prvi polovici oktobra.
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic, Delo
STA, N. B.
 1. 10. 2025 | 12:45
 1. 10. 2025 | 13:24
4:34
A+A-

Upravičenci do vračila deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Vzajemni lahko v prihodnjih tednih pričakujejo vplačila na svoje bančne račune. Postopno izplačevanje deležev se bo začelo v prvi polovici oktobra, so povedali v Vzajemni. Upravičenci do delnic preoblikovane zavarovalnice pa lahko te že prevzamejo.

Vzajemna se je preoblikovala v delniško družbo v skladu z zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki ga je DZ potrdil decembra 2023, tik pred ukinitvijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s 1. januarjem 2024, ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) začel zbirati obvezni zdravstveni prispevek.

FOTO: Jure Eržen/Delo
FOTO: Jure Eržen/Delo

V skladu z zakonom mora Vzajemna, ki je do tedaj 93 odstotkov prometa ustvarjala iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, svojemu ustanovitelju, to je ZZZS, vrniti njegov vložek ob ustanovitvi, bodisi v denarju ali v delnicah. Zavarovancem na dan 31. december 2023 pa mora izplačati njihove deleže oz. izročiti delnice preoblikovane družbe. Gre za več kot 830.000 oseb.

Do kakšnega deleža pri statusnem preoblikovanju je posameznik upravičen, je Vzajemna upravičence začela obveščati v začetku lanskega leta. Pri tem so imeli tisti z deležem v vrednosti do 120 evrov možnost izbirati med izplačilom v denarju ter prejemom delnic. Upravičencem do deleža v vrednosti nad 120 evrov pa v skladu z zakonom pripadajo delnice preoblikovane Vzajemne.

Največja delniška družba v Sloveniji

Do deleža v vrednosti 120 evrov je upravičenih 412.794 posameznikov in od teh se jih je za delnice Vzajemne odločilo 25.395. Upravičencev z deleži v vrednosti nad 120 evrov in s tem do delnic Vzajemne pa je 419.358.

Skupaj bo tako Vzajemna imela 444.753 delničarjev, kar pomeni, da bo postala največja delniška družba v Sloveniji po številu delničarjev. Med njimi je tudi ZZZS, ki se je odločil za delnice in je s 15,18-odstotnim deležem največji delničar družbe, so za STA povedali v Vzajemni.

Delnice Vzajemne so bile danes izdane pri Centralno klirinško depotni družbi (KDD) in jih lahko upravičenci že prenesejo na svoj trgovalni račun, ki ga imajo odprtega pri eni od bank ali borznoposredniških družb.

Ob tem je možen tudi prenos delnic na katerega od družinskih članov upravičenca. To so v skladu z letos spomladi dopolnjenim zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne starši, zakonci oz. zunajzakonski partnerji, otroci oz. posvojenci, vnuki in pravnuki, bratje ali sestre ter nečaki. Kdor želi izkoristiti to možnost, mora izpolniti izjavo volje o prenosu pravice do delnic, ki je dostopna na spletnih straneh Vzajemne.

S prevzemom delnic se ne mudi

Dodatna možnost namesto odprtja trgovalnega računa je tudi prenos delnic Vzajemne na individualni naložbeni račun, kot določa zakon o individualnih naložbenih računih, ki ga je maja sprejel DZ. Bo pa na to možnost treba še nekaj časa počakati, saj bo prve individualne naložbene račune mogoče začeti pri bankah in borznoposredniških družbah odpirati marca 2026.

S prevzemom delnic se sicer ne mudi, saj jih bo mogoče prevzeti še v dveh letih po uvrstitvi na Ljubljansko borzo, kar naj bi se zgodilo v januarju 2026. Po izteku tega roka pa bodo delnice prešle v last Kapitalske družbe, ki do upravičencev ne bo imela nikakršnih obveznosti več.

S tem, ko bodo postali delničarji, bodo lahko upravičenci sodelovali tudi pri odločanju na skupščini Vzajemne. Ta je prvo skupščino po preoblikovanju že sklicala in bo 2. oktobra, na dnevnem redu pa je predlog, da za predstavnike delničarjev v nadzornem svetu imenujejo Lucijo Živo Sajevec, Marjana Trobino in Andreja Valentinčiča. Delničarji se bodo tudi seznanili, da sta bila za predstavnika delavcev v nadzornem svetu za štiriletni mandat izvoljena Darja Korpar in Primož Igerc.

Medtem se v Vzajemni pripravljajo na izplačevanje deležev v denarju. Izplačevanje se bo začelo v prvi polovici oktobra in se bo izvajalo postopoma do decembra. Povprečno izplačilo znaša 57,50 evra, so povedali v Vzajemni.

Več iz teme

Vzajemnadelnicenakazila
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Ponavadi zavlada panika« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Plemenite kovine

Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Svet
Energetika

Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč starejšim

Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sodobne enote brez dodatnih cevi in gradbenih posegov

Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
25. 9. 2025 | 11:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPREMA DOMA

Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kaj je ena stvar, ki najbolj negativno vpliva na naše možgane?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brezplačni priročnik: kako do več samozavesti

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Gradite ali prenavljate? To morate vedeti.

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Nimate časa? Tako boste hitro pripravili okusen obrok

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Nova priložnost za mlade v Sloveniji

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
Photo
Novice  |  Slovenija
Od Kitajske do vodikove doline

»Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
26. 9. 2025 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki