Dobra novica za kmete: odslej bo postopek pri tej zadevi lažji

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo navodila za uveljavljanje višje sile zaradi suše v tem letu. Pri pripravi navodil so poseben poudarek namenili poenostavitvi postopkov za upravičence in zmanjšanju administrativnih bremen, so v današnji objavi na svojih spletnih straneh navedli na ministrstvu.

Ena ključnih novosti je, da upravičencem ob prijavi višje sile zaradi suše ne bo treba posebej dokazovati nastanka suše. Obstoj tega izrednega dogodka se bo ugotavljal na podlagi uradnih podatkov in evidenc Agencije RS za okolje. Posledice suše na kmetijskih površinah bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja praviloma ugotavljala po uradni dolžnosti. Izjema so posamezni primeri, ki so natančneje opredeljeni v objavljenih navodilih. Za uveljavljanje vpliva suše na živali pa bodo morali upravičenci predložiti izpolnjen obrazec za prijavo višje sile.

Ministrstvo upravičencem svetuje, da se z navodili pravočasno seznanijo ter dosledno upoštevajo predpisane postopke in roke za oddajo prijav. Več informacij in podrobna navodila so na voljo na spletnih straneh agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo, medtem poteka od 28. avgusta. Ocenjevanje poteka na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah, občinske komisije pa bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra.