Dobra novica za vse! Bencin od jutri nekoliko cenejši, dizel precej

Ob polnoči se bosta pocenila tako bencin kot dizel. Liter 95-oktanskega bencina bo s torkom z 1,744 evra tako cenejši za 1,6 centa, nižja pa bo tudi cena litra dizla, in sicer za kar 4,6 centa. Nove cena dizelskega goriva bo tako znašala 1,883 evra.

Za poln 50-litrski rezervoar bencina bo tako treba odšteti dobrih 86 evrov, za enako velik rezervoar dizla pa nekaj več kot 94 evrov. V primeru, da imate v rezervoarju torej še dovolj goriva, da se pripeljete na cilj, počakajte z obiskom bencinskega servisa do jutri.

Kot so že pred dnevi pisale Finance, je eden od razlogov za popuščanje cen nafte izboljšanje dobav z Bližnjega vzhoda. Savdska Arabija je po ponovnem zagonu naftovoda obnovila natovarjanje tankerjev v pristaniščih ob Rdečem morju. Ta pot omogoča izvoz mimo Hormuške ožine, kjer ladijski promet še naprej spremljajo velika varnostna tveganja.