Dobra novica za vse, ki točite gorivo! Kaže na novo pocenitev, takšne cene se obetajo v torek

Cene pogonskih goriv se bodo v torek po izračunih časnika Finance in portala Napovedgoriv.si še znižale. Liter bencina naj bi se pocenil za približno šest centov, po približno pet centov naj bi bila cenejša dizel in kurilno olje. Za liter 95-oktanskega bencina naj bi bilo tako od torka treba po izračunih Financ odšteti okoli 1,445 evra, za liter dizla 1,80 evra in za liter kurilnega olja 1,42 evra. Približno takšno pocenitev so izračunali tudi na portalu Napovedgoriv.si; po njihovem bo liter bencina po novem stal 1,444 evra, liter dizla 1,798 evra, liter kurilnega olja pa 1,421 evra.

Prihranek nekaj evrov

Pri 50 litrih bencina bi vozniki od torka prihranili 3,10 evra, pri enaki količini dizla 2,50 evra. Pri nakupu 1000 litrov kurilnega olja bi bil prihranek 50 evrov. Napoved po navedbah Financ predpostavlja nespremenjene trošarine in druge dajatve, pri bencinu in dizlu pa se nanaša na regulirane cene na servisih zunaj avtocest in hitrih cest.

Finančni ministri EU so sicer v ponedeljek potrdili možnost, da Slovenija za pol leta zniža trošarine za bencin in dizel pod najnižjo evropsko raven. Morebiten poseg bi tako lahko prinesel večjo pocenitev. Finančni minister Andrej Šircelj je sicer pojasnil, da bo država trošarine prilagajala glede na gibanje cen naftnih derivatov na trgu. Upa, da bo v prihodnjih šestih mesecih zato morebitna nova rast končnih cen goriv nižja.