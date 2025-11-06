Dobra novica za zaposlene v javnem sektorju: za toliko bo višja oktobrska plača

Z oktobrsko plačo bo kar 94 odstotkov od 190.000 zaposlenih v javnem sektorju prejelo višjo osnovno plačo. Večini se bo zvišala za najmanj 100 evrov bruto, piše Delo. Gre za drugi obrok letošnjega zvišanja, dogovorjenega v okviru plačne reforme med vlado in sindikati.

Najbolj bodo pridobili referenti, učitelji, zdravstveno osebje in sodniki, ponekod tudi vodje zavodov in direktorji.

Referent na upravni enoti bo na boljšem za skupno 264 evrov bruto – januarja 100 evrov, zdaj še 100 evrov, prihodnje leto pa še preostanek, piše Delo.

Bolničar negovalec bo skupaj prejel 176 evrov bruto več kot decembra 2024, tokrat bo njegov dvig znašal okoli 76 evrov bruto.

Okrožni sodnik bo imel po koncu reforme 6.373 evrov bruto plače, kar pomeni 1930 evrov več kot lani; v tem krogu prejema še 232 evrov več.

Skupaj bo ta drugi dvig plač zajel okoli 178.000 javnih uslužbencev, torej skoraj vse zaposlene v javnem sektorju.

Za ta namen bo država letos namenila 368 milijonov evrov, kar je 18 milijonov več, kot je bilo prvotno načrtovano.

Koliko se bo plača dvignila do leta 2028?

Plačna reforma poteka postopoma – do januarja 2028 so predvidene še štiri tranše, po katerih naj bi javnim uslužbencem povprečna osnovna plača zrasla za okoli petino, kar pomeni okoli 400 evrov več kot pred začetkom reforme, še piše Delo.

Vladni cilj je z reformo obdržati kader in privabiti novega, predvsem v zdravstvu, šolstvu in upravi. Po besedah ministrstva za javno upravo naj bi se največje breme poznalo letos in prihodnje leto, nato pa naj bi se javnofinančni izdatki stabilizirali.