Dobre novice za Janševo SDS, Demokrati prehiteli SD

Še dober teden nas loči do uradnega začetka volilne kampanje, dejansko pa je ta že v polnem teku. Če bi bile državnozborske volitve jutri, bi zmago slavila SDS, ki zadnje leto zaznava stabilno podporo približno 21 odstotkov, z nihaji malenkost navzgor in navzdol. Drugouvrščeno Gibanje Svoboda (GS) bi jutri obkrožilo dobrih 16 odstotkov od 720 vprašanih med 2. in 5. februarjem, kar je dve odstotni točki manj kot januarja, je razkrila anketa med sodelujočimi v Barometru, ki ga za Delo izvaja inštitut Mediana.

Najopaznejši skok v primerjavi s prejšnjim merjenjem je uspel Demokratom Anžeta Logarja. Januarja jih je kot svojo izbiro navedlo 3,8 odstotka anketiranih, tokrat pa 8,5 odstotka in so na tretjem mestu prehiteli SD. Na petem mestu so združeni NSi, SLS in Fokus, ki predstavljajo volilno preferenco za 6,6 odstotka anketiranih. Sledi povezava Levice in Vesne, za katero bi glasovalo 5,5 odstotka, kar je dve odstotni točki več, kot je znašal seštevek njunih prejšnjih izidov. Za dobro odstotno točko se je zvišala podpora Prerodu Vladimirja Prebiliča, ki z 2,6 odstotka zdaj zaznava enak rezultat kot Resnica. Največji premik se je zgodil v taboru neopredeljenih – njihov delež je s skoraj četrtine sodelujočih v poizvedbi januarja padel na slabo petino.

Ponovno se je navzdol obrnila krivulja ocene dela vlade. Negativno jo vidi skoraj 46 odstotkov respondentov, pozitivno 28 odstotkov, srednje pa četrtina.

Preberite še: