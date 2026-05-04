Od pastirja do svetovnega dobrotnika: Ivan Kramberger bi danes dopolnil 90 let

DOBRI ČLOVEK IZ NEGOVE

Ivan Kramberger iz Negove je pod streli umrl pred 34 leti, star 56 let. Po težaškem delu v tujini se je vrnil v domovino in pomagal ljudem.

Če mu pred skoraj 34 leti, ko je bil star 56 let, ne bi pretrgali niti življenja, bi danes 90. rojstni dan praznoval eden najbolj znanih in najpomembnejših ljudi novejše zgodovine Slovenskih goric in tudi širšega slovenskega prostora, dobri človek iz Negove Ivan Kramberger. Med številnimi velikimi ljudmi, ki jim je slikovita Negova nudila zavetje, jim dala znanje in jih poslala v svet, je eden od osrednjih prav Ivek. Njegov rojstni kraj je Ženjak pri Benediktu, kjer je bilo leto 1936 prav posebno, saj se je materi Jožefi in očetu Francu 4. maja (na isti dan 44 let pozneje je umrl njegov ...