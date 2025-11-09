Dobrodelni gasilci z velikim srcem: najprej koledar, nato še knjiga

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je letos nastal prvi gasilski koledar v bolnišničnem okolju, ki nosi močno sporočilo in srčen namen. Med zaposlenimi v Gasilski enoti UKC Ljubljana se je namreč porodila zamisel, in sicer ustvariti nekaj, kar bo povezovalo varnost, toplino in pogum, tako je luč sveta uzrl pravi pravcati koledar.

Izkupiček od prodaje gasilskega koledarja, ki ga je mogoče naročiti po ceni 15,25 evra, bo namenjen izdaji prve izvirne otroške knjige, zasnovane prav v tej gasilski enoti. Knjiga z naslovom Nejc in gasilec Sandi bo obogatila otroške oddelke UKC Ljubljana in razveselila najmlajše, ki se zdravijo v bolnišnici.

Srčna pravljica pripoveduje zgodbo o Nejcu, ki okreva po poškodbi in v bolnišnici spozna prijaznega gasilca Sandija. Skupaj odkrivata skrivnosti bolnišničnega sveta skozi oči gasilca, ob tem pa knjiga otroke prijazno seznanja z osnovami požarne varnosti ter jih opogumlja s sporočili o prijateljstvu, pogumu in upanju. Gasilci in zaposleni v UKC Ljubljana verjamejo, da tudi majhne geste ustvarjajo velike spremembe.

Prvi gasilski koledar in prva otroška knjiga sta simbola povezanosti, srčnosti in skrbi za najmlajše otroke, ki se zdravijo v bolnišnici, poudarjajo. Vse fotografije za koledar je ustvaril in nesebično podaril gasilec Ivan Marjanović, od leta 2019 zaposlen pri enoti UKCLJ.

Avtor vseh fotografij je gasilec Ivan Marjanović. FOTO: Črt Piksi