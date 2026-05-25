Dobrodelni koraki za dober namen: zbrali sredstva za otroke s posebnimi potrebami (FOTO)

Humanitarno društvo Lions klub Brnik je minulo soboto pod geslom Hodim, da pomagam, pripravilo pohod za vse generacije. Na dobrodelnem dogodku pred Pizzerijo in gostilno Pod Jenkovo lipo v Dvorjah pri Cerkljah sta bila smučarski skakalec Anže Lanišek in upokojeni vrhunski trener smučarjev skakalcev Jani Grilc. Pogovor z njima je vodila Lara Urankar.

Pohoda se je udeležilo 198 ljudi.

To je bilo že 14. tradicionalno dobrodelno druženje, s katerim so zbirali sredstva za rehabilitacijo otrok s cerebralno paralizo, za učence s posebnimi potrebami Osnovne šole Helene Puhar v Kranju. Pohoda – prvič so ga organizirali pred 16 leti, dva sta odpadla zaradi pandemije koronavirusa – se je v lepem, sončnem vremenu udeležilo 198 ljudi. Med udeleženci je bila tudi 14-letna Brina Slivnikar iz Vaš pri Medvodah, skupaj z bratom ju je na tri kilometre dolgo pot do Gradu Strmol pripeljal oče Luka.

Dobrodošlico je vsem izrekel župan Občine Cerklje Franc Čebulj. FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Pohod je bil namenjen vsem generacijam, udeleženci so se s starta v Dvorjah lahko podali po treh različno dolgih poteh, in sicer do tri kilometre oddaljenega gradu Strmol, kjer so za najmlajše pripravili iskanje zaklada in družabne igre, na šest kilometrov dolg rekreativni pohod prek polja do vasi Adergas in nato po gozdni poti nazaj do ribnika Češnjevek ter mimo gradu Strmol v Dvorje, tretja skupina tridesetih pohodnikov pa se je povzpela na Štefanjo Goro (748 mnv), prehodili so več kot 10 kilometrov, za kar so potrebovali dve uri in pol. Med pohodniki na Štefanjo Goro je bila tudi dr. Irena Grmek Košnik, bodoča predsednica Lions kluba Brnik za leto 2026/27, ki je pred začetkom nagovorila pohodnike in jim zaželela lep in prijeten dan.

Anžeta Laniška in Janija Grilca (levo) je predstavila Lara Urankar.

Prireditve se je udeležil tudi župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj, sicer tudi član Lions kluba Brnik, in v nagovoru pohvalil organizacijo, udeležbo na pohodu ter način zbiranja sredstev za učence s posebnimi potrebami Osnovne šole Helene Puhar. Lanišku pa je zaželel tudi v prihodnje veliko uspešnih skokov in poletov in dobrih rezultatov. Po pohodu je sodelujoče Pod Jenkovo lipo čakala topla malica, sodelovali so lahko na srečelovu, licitacijah, kjer sta bila tudi dresa Anžeta Laniška in najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja. Za uspešno izvedbo dobrodelne prireditve se je vsem zahvalil Janez Cuderman, ravnatelj osnovne šole Helene Puhar iz Kranja.

Učenci so težko čakali na skupinski posnetek z Anžetom Laniškom.

Veliko zaslug za uspešno izvedbo dobro obiskane letošnje prireditve ima prof. dr. Mitja Košnik, predsednik Lions kluba Brnik, ki je povedal nekaj besed o klubu in predstavil njihovo delo, ki sloni na prostovoljstvu. Danes lionizem deluje v več kot 200 državah po svetu, v 48 tisoč klubih po svetu in ima približno 1,5 milijona članov. V Sloveniji je 61 lions klubov s 1600 člani, vsa zbrana sredstva namenijo dobrodelnosti, poskušajo pomagati tistim, ki so pomoči potrebni.