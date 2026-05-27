  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROSTOVOLJSTVO IN SKUPNO DOBRO

Dobrodelni mednarodni festival: diplomacija se ne začne v politiki, temveč v človeku (FOTO)

V središču Ljubljane je bil Dobrodelni mednarodni festival diplomacije in povezovanja. Na 67 stojni-cah se je predstavilo okoli 50 vele-poslaništev, zbrani denar gre Sožitju Kamnik.
Člani Rotary Cluba International Ljubljana so poskrbeli za edinstven festival, za katerega upajo, da bo postal tradicionalen. FOTO: Dejan Javornik

Člani Rotary Cluba International Ljubljana so poskrbeli za edinstven festival, za katerega upajo, da bo postal tradicionalen. FOTO: Dejan Javornik

Predstavilo se je 47 veleposlaništev v Ljubljani. FOTO: Dejan Javornik

Predstavilo se je 47 veleposlaništev v Ljubljani. FOTO: Dejan Javornik

Danes nismo tukaj kot predstavniki različnih držav, jezikov in kultur, temveč predvsem kot ljudje, je poudarila idejna vodja festivala Lali S. Ilić. FOTO: Dejan Javornik

Danes nismo tukaj kot predstavniki različnih držav, jezikov in kultur, temveč predvsem kot ljudje, je poudarila idejna vodja festivala Lali S. Ilić. FOTO: Dejan Javornik

Nad dogajanjem so bili navdušeni tudi številni tuji turisti. FOTO: Dejan Javornik

Nad dogajanjem so bili navdušeni tudi številni tuji turisti. FOTO: Dejan Javornik

Obiskovalce je pritegnila tudi iraška stojnica. FOTO: Dejan Javornik

Obiskovalce je pritegnila tudi iraška stojnica. FOTO: Dejan Javornik

Omamno je dišalo. FOTO: Dejan Javornik

Omamno je dišalo. FOTO: Dejan Javornik

Poskrbljeno je bilo tudi za otroke. FOTO: Gordana Stojiljković

Poskrbljeno je bilo tudi za otroke. FOTO: Gordana Stojiljković

Člani Rotary Cluba International Ljubljana so poskrbeli za edinstven festival, za katerega upajo, da bo postal tradicionalen. FOTO: Dejan Javornik
Predstavilo se je 47 veleposlaništev v Ljubljani. FOTO: Dejan Javornik
Danes nismo tukaj kot predstavniki različnih držav, jezikov in kultur, temveč predvsem kot ljudje, je poudarila idejna vodja festivala Lali S. Ilić. FOTO: Dejan Javornik
Nad dogajanjem so bili navdušeni tudi številni tuji turisti. FOTO: Dejan Javornik
Obiskovalce je pritegnila tudi iraška stojnica. FOTO: Dejan Javornik
Omamno je dišalo. FOTO: Dejan Javornik
Poskrbljeno je bilo tudi za otroke. FOTO: Gordana Stojiljković
Gordana Stojiljković
 27. 5. 2026 | 08:05
4:44
A+A-

V soboto, 23. maja, je mestno središče zaživelo v duhu mednarodnega povezovanja, kulture, umetnosti, kulinarike in dobrodelnosti. Rotary Club International Ljubljana je namreč organiziral Dobrodelni mednarodni festival diplomacije in povezovanja 2026 in k sodelovanju pritegnil približno 50 veleposlaništev v Ljubljani, ki so se v soboto predstavljala na kar 67 stojnicah. Mestni vrvež ob čudovitem sončnem vremenu je pritegnil številne tako domače kot tuje obiskovalce, ki so lahko poizkušali omamne kulinarične mojstrovine z različnih koncev sveta.

Lali S. Ilić, idejna vodja projekta in članica Rotary Cluba International Ljubljana, je na dogodku poudarila, da »danes nismo tukaj kot predstavniki različnih držav, jezikov in kultur, temveč predvsem kot ljudje. V času, ko svet prepogosto zaznamujejo delitve, nerazumevanje in strah, nosi vaša prisotnost pomembno sporočilo, da dialog še vedno obstaja, da spoštovanje še vedno šteje. In da mora človečnost vedno ostati močnejša od razlik.«

Predstavilo se je 47 veleposlaništev v Ljubljani. FOTO: Dejan Javornik
Predstavilo se je 47 veleposlaništev v Ljubljani. FOTO: Dejan Javornik
Danes nismo tukaj kot predstavniki različnih držav, jezikov in kultur, temveč predvsem kot ljudje, je poudarila idejna vodja festivala Lali S. Ilić. FOTO: Dejan Javornik
Danes nismo tukaj kot predstavniki različnih držav, jezikov in kultur, temveč predvsem kot ljudje, je poudarila idejna vodja festivala Lali S. Ilić. FOTO: Dejan Javornik

Kot nam je zaupala, si želijo, da postane festival simbol mednarodnega povezovanja kulture in humanitarnosti v Sloveniji, pri čemer so v projekt vključili tudi otroke in športnike, celo slovensko policijo. Nastopil je 30-članski Policijski orkester, predstavili so svojo konjenico in službene pse, prizorišče je preletel helikopter. »Policija z odprtim in vključujočim pristopom krepi občutek varnosti, zaupanja in povezanosti s skupnostjo,« policija pa je tudi, poudarja sogovornica, ena prvih institucij v državi, s katerimi imajo opraviti tuji diplomati v Sloveniji.

Ker je gibanje in zdravo življenje za razvoj naših otrok izredno pomembno, so se povezali tudi s policijo, ki zaposluje naše olimpijce, in s Kajakaško zvezo Slovenije. Ilićeva poudarja, da so prav vsi udeleženci – in ni jih bilo malo – k projektu pristopili brezplačno, ves izkupiček od prodanih predmetov s posameznih stojnic pa bodo namenili udeležencem specialne olimpijade, torej otroke in odrasle, ki imajo težave v duševnem razvoju.

Nad dogajanjem so bili navdušeni tudi številni tuji turisti. FOTO: Dejan Javornik
Nad dogajanjem so bili navdušeni tudi številni tuji turisti. FOTO: Dejan Javornik
Obiskovalce je pritegnila tudi iraška stojnica. FOTO: Dejan Javornik
Obiskovalce je pritegnila tudi iraška stojnica. FOTO: Dejan Javornik

»V duhu gibanja, zdravja in vključevanja smo k sodelovanju pritegnili Društvo Sožitje Kamnik, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki prek programov Specialne olimpijade omogoča aktivno vključevanje svojih uporabnikov v šport in družbo,« pojasnjuje Ilićeva in dodaja, da so letos k sodelovanju privabili tudi Kajakaško zvezo Slovenije, v prihodnje pa bodo sodelovali s kaero drugo športno zvezo. »Kot je znano, se veliko slovenskih olimpijcev po zaključku kariere zaposli v policiji, festival sta zato letos podprla tudi vrhunska športnika Bojan Sevšek in Eva Alina Hočevar, katerih dosežki na olimpijski, svetovni in evropski ravni poudarjajo pomen zdravega načina življenja, gibanja in vztrajnosti,« pravi sogovornica.

Presrečna sem opazovala njihove srečne obraze, polne ponosa.

Prostovoljstvo in skupno dobro

Odzivi na festival so bili ganljivi in navdihujoči. Kot pravi Ilićeva, so prostovoljci in prostovoljke povprašali o vtisih tako domače kot tuje obiskovalce – festival namreč temelji na prostovoljstvu in skupnem dobrem, na humanitarnosti, medsebojni pomoči in družbeni odgovornosti – »in prav vsi so poudarjali, da se v Ljubljani počutijo varno, dobrodošlo, sprejeto in povezano z ljudmi«.

Omamno je dišalo. FOTO: Dejan Javornik
Omamno je dišalo. FOTO: Dejan Javornik
Poskrbljeno je bilo tudi za otroke. FOTO: Gordana Stojiljković
Poskrbljeno je bilo tudi za otroke. FOTO: Gordana Stojiljković

To je tudi bistvo Rotary klubov v Sloveniji, poudarja sogovornica, in sicer še posebej med mladimi spodbuditi zavedanje o pomenu prostovoljnega dela, empatije, aktivnega sodelovanja v družbi ter pomoči ranljivim skupinam. Zato so pri festivalu aktivno sodelovali srednješolci Interacta, študenti, Rotaract prostovoljci in drugi klubi. »Hvaležni smo tudi podžupanu Dejanu Crnku in županu Ljubljane Zoranu Jankoviću, ki sta prepoznala vrednost tega projekta oziroma festivala. Najbolj pa sem hvaležna Sožitju Kamnik, ki se je radostno vključil v projekt. Presrečna sem opazovala njihove srečne obraze, polne ponosa,« dodaja sogovornica in obljublja, da se naslednje leto znova srečamo.

»Festival je več kot dogodek, je simbol upanja, povezovanja, simbol sveta, kakšnega si ga želimo ustvarjati skupaj. Resnična diplomacija se ne začne v politiki, temveč v trenutku, ko drug v drugem prepoznamo človeka,« še dodaja Lali S. Ilić.

Odzivi na festival so bili ganljivi in navdihujoči.

Več iz teme

Dobrodelni mednarodni festival diplomacije in povezovanjaLjubljanaSlovenijafestivaldobrodelnostprojektpolitikasodelovanje
ZADNJE NOVICE
09:52
Novice  |  Slovenija
POD DROBNOGLEDOM

Komaj odprli športni park v Savskem naselju, že so se začele težave: MOL napoveduje prijavo policiji (VIDEO)

Športni park v Savskem naselju je v zadnjih dneh sprožil burne odzive na družbenih omrežjih, potem ko so uporabniki opozorili na domnevne pomanjkljivosti skejterskega parka,
Nina Čakarić27. 5. 2026 | 09:52
09:48
Novice  |  Slovenija
VREMENSKI PREOBRAT

Po poletni vročini prihaja vremenski preobrat: Arso izdal oranžni alarm, verjetnost za točo je tu najvišja

Glavnino nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujemo med 13. in 19. uro.
27. 5. 2026 | 09:48
09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:26
09:10
Novice  |  Svet
AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

Električni v Evropi strmo rastejo

Tudi aprila velika rast prodaje e-avtomobilov, pri odločitvah kupcev se že pozna vpliv drage nafte.
Gašper Boncelj27. 5. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINSKA SREČA

Najhitrejša Slovenka postala drugič mamica, »Dobrodošel, Mark« (Suzy)

Starejša sestrica že komaj čaka skupne trenutke z mlajšim bratcem.
27. 5. 2026 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNEJŠI

Nepravilna drža pri merjenju tlaka pomeni napačen rezultat. Zaradi te napake lahko dobite tablete

Raziskave kažejo, da lahko že položaj roke med merjenjem pomembno vpliva na izmerjene vrednosti krvnega tlaka.
Miroslav Cvjetičanin27. 5. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ne spreglejte dragocenega bisera med Splitom in Trogirom

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spodbude, ki jih mnogi podjetniki spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Neplačani računi iz Nemčije? Izterjava je mogoča kar v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Ste vedeli, kaj se bo 1. junija dogajalo v Ljubljani?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Je Evropa zamudila najbolj pomemben trenutek?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Kdaj navadna raztresenost postane resna grožnja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

To je eden prvih znakov izgube sluha, ki ga vsi ignoriramo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer pri prihodnosti domov

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki