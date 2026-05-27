Dobrodelni mednarodni festival: diplomacija se ne začne v politiki, temveč v človeku (FOTO)

V soboto, 23. maja, je mestno središče zaživelo v duhu mednarodnega povezovanja, kulture, umetnosti, kulinarike in dobrodelnosti. Rotary Club International Ljubljana je namreč organiziral Dobrodelni mednarodni festival diplomacije in povezovanja 2026 in k sodelovanju pritegnil približno 50 veleposlaništev v Ljubljani, ki so se v soboto predstavljala na kar 67 stojnicah. Mestni vrvež ob čudovitem sončnem vremenu je pritegnil številne tako domače kot tuje obiskovalce, ki so lahko poizkušali omamne kulinarične mojstrovine z različnih koncev sveta.

Lali S. Ilić, idejna vodja projekta in članica Rotary Cluba International Ljubljana, je na dogodku poudarila, da »danes nismo tukaj kot predstavniki različnih držav, jezikov in kultur, temveč predvsem kot ljudje. V času, ko svet prepogosto zaznamujejo delitve, nerazumevanje in strah, nosi vaša prisotnost pomembno sporočilo, da dialog še vedno obstaja, da spoštovanje še vedno šteje. In da mora človečnost vedno ostati močnejša od razlik.«

Predstavilo se je 47 veleposlaništev v Ljubljani. FOTO: Dejan Javornik

Danes nismo tukaj kot predstavniki različnih držav, jezikov in kultur, temveč predvsem kot ljudje, je poudarila idejna vodja festivala Lali S. Ilić. FOTO: Dejan Javornik

Kot nam je zaupala, si želijo, da postane festival simbol mednarodnega povezovanja kulture in humanitarnosti v Sloveniji, pri čemer so v projekt vključili tudi otroke in športnike, celo slovensko policijo. Nastopil je 30-članski Policijski orkester, predstavili so svojo konjenico in službene pse, prizorišče je preletel helikopter. »Policija z odprtim in vključujočim pristopom krepi občutek varnosti, zaupanja in povezanosti s skupnostjo,« policija pa je tudi, poudarja sogovornica, ena prvih institucij v državi, s katerimi imajo opraviti tuji diplomati v Sloveniji.

Ker je gibanje in zdravo življenje za razvoj naših otrok izredno pomembno, so se povezali tudi s policijo, ki zaposluje naše olimpijce, in s Kajakaško zvezo Slovenije. Ilićeva poudarja, da so prav vsi udeleženci – in ni jih bilo malo – k projektu pristopili brezplačno, ves izkupiček od prodanih predmetov s posameznih stojnic pa bodo namenili udeležencem specialne olimpijade, torej otroke in odrasle, ki imajo težave v duševnem razvoju.

Nad dogajanjem so bili navdušeni tudi številni tuji turisti. FOTO: Dejan Javornik

Obiskovalce je pritegnila tudi iraška stojnica. FOTO: Dejan Javornik

»V duhu gibanja, zdravja in vključevanja smo k sodelovanju pritegnili Društvo Sožitje Kamnik, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki prek programov Specialne olimpijade omogoča aktivno vključevanje svojih uporabnikov v šport in družbo,« pojasnjuje Ilićeva in dodaja, da so letos k sodelovanju privabili tudi Kajakaško zvezo Slovenije, v prihodnje pa bodo sodelovali s kaero drugo športno zvezo. »Kot je znano, se veliko slovenskih olimpijcev po zaključku kariere zaposli v policiji, festival sta zato letos podprla tudi vrhunska športnika Bojan Sevšek in Eva Alina Hočevar, katerih dosežki na olimpijski, svetovni in evropski ravni poudarjajo pomen zdravega načina življenja, gibanja in vztrajnosti,« pravi sogovornica.

Prostovoljstvo in skupno dobro

Odzivi na festival so bili ganljivi in navdihujoči. Kot pravi Ilićeva, so prostovoljci in prostovoljke povprašali o vtisih tako domače kot tuje obiskovalce – festival namreč temelji na prostovoljstvu in skupnem dobrem, na humanitarnosti, medsebojni pomoči in družbeni odgovornosti – »in prav vsi so poudarjali, da se v Ljubljani počutijo varno, dobrodošlo, sprejeto in povezano z ljudmi«.

Omamno je dišalo. FOTO: Dejan Javornik

Poskrbljeno je bilo tudi za otroke. FOTO: Gordana Stojiljković

To je tudi bistvo Rotary klubov v Sloveniji, poudarja sogovornica, in sicer še posebej med mladimi spodbuditi zavedanje o pomenu prostovoljnega dela, empatije, aktivnega sodelovanja v družbi ter pomoči ranljivim skupinam. Zato so pri festivalu aktivno sodelovali srednješolci Interacta, študenti, Rotaract prostovoljci in drugi klubi. »Hvaležni smo tudi podžupanu Dejanu Crnku in županu Ljubljane Zoranu Jankoviću, ki sta prepoznala vrednost tega projekta oziroma festivala. Najbolj pa sem hvaležna Sožitju Kamnik, ki se je radostno vključil v projekt. Presrečna sem opazovala njihove srečne obraze, polne ponosa,« dodaja sogovornica in obljublja, da se naslednje leto znova srečamo.

»Festival je več kot dogodek, je simbol upanja, povezovanja, simbol sveta, kakšnega si ga želimo ustvarjati skupaj. Resnična diplomacija se ne začne v politiki, temveč v trenutku, ko drug v drugem prepoznamo človeka,« še dodaja Lali S. Ilić.