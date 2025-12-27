Dobrodelni projekt iz mariborske restavracije: pogostili, obdarili in sfrizirali 600 ljudi (FOTO)

Medtem ko so v sredo pod Pohorjem začele naletavati težko pričakovane snežinke, je mariborski gostinec s svojo ekipo še zadnjič preveril, ali so kuharji in prostovoljci pripravili vse za praznično pogostitev tistih, ki pravega obroka niso deležni prav pogosto. Prvi gostje so čez prag restavracije Parma stopili točno opoldne, sledili sta še dve skupini, skupno so jih pogostili 240.

Brez prostovoljcev ne bi šlo, je poudaril Amir. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Amirju se je zahvalil tudi mariborski župan Arsenović.

Natakar in kuhar Parme ter vodja humanitarnega društva Igraj pošteno Amir Suljić je iz božičnega obeda za ljudi v stiski v treh letih naredil pravo pravcato gibanje. Prvič je pogostitev pripravil za 60 ljudi iz socialno šibkega okolja, lani za 200, letos pa so v njegovi organizaciji s hrano, darili, pričeskami in glasbo razveselil 600 povabljencev. Projektu so se pridružile še tri mariborske restavracije in pet iz drugih mest: v Mariboru so to Piana, Toscana in Bootl's, v Kopru so družine sprejeli v gostilni Torro, v Ljubljani v piceriji Jurman, v Celju v piceriji Koper in v Velenju v Jamson placeu.

Ko te nekdo vpraša, ali bi lahko kak kos kruha vzel za domov, se ti zlomi srce.

Glas o izjemni božični pogostitvi je dosegel tudi v tujino, oddajo o projektu je letos želela posneti nemška televizija. »Vendar je bil njihov pogoj, da snemajo družine, tega pa nisem dovolil,« je pojasnil Amir. Njegovo ključno vodilo je namreč ohranjanje anonimnosti gostov. Povezal se je tudi s Srednjo šolo za oblikovanje Maribor in več frizerskimi saloni, ki so pred božičem družinam brezplačno uredili frizure, ter s cvetličarno, ki je zavijala darila, zagotovljena s pomočjo donatorjev.

»Denarja se je nabralo toliko, da bomo nekaterim družinam lahko plačali za okoli deset tisoč evrov položnic za vodo, elektriko, plin. To je pika na i temu projektu,« nam je razkril Amir Suljić, ki je uvedel še eno novost. »Dve leti sem se ubijal s krožniki in nalaganjem porcije vsakemu posamezniku. Takšna postrežba je lepa, vendar sem lani videl, da so gostje uživali, hoteli pa bi še malo več hrane, a si niso upali povedati. Zato sem letos pripravil topli bife z dvema juhama, predjedjo – hamburgerji, ki mi jih je neki lokal pripravil zastonj –, na voljo so hladne jedi, glavne jedi, sladice. Nalašč sem pretiraval s količino, da so si lahko ljudje vzeli, kolikor hočejo, in še domov so lahko odnesli, kar je ostalo.«

Bobnar Marko Soršak je bil takoj za akcijo.

Letos so uredili samopostrežni bife, da so gostje lahko vzeli, kolikor so lahko pojedli.

Glavni mož projekta je kuhar in natakar Amir Suljić.

Gostje so iz restavracije odhajali s solzami sreče, nekateri so ga naslednji dan prosili za kos kruha, da bi lahko še na božič kaj pojedli. »Ko te nekdo vpraša, ali bi lahko kak kos kruha vzel za domov, se ti zlomi srce.«

Znani bobnar Marko Soršak - Soki je skupaj z violinistko slavnostnemu obedu zagotovil glasbeno spremljavo, mariborskemu kuharju in ekipi pa je prišel čestitat tudi župan Saša Arsenović. Že od prve izvedbe Amirja podpira vodja restavracije Parma Rajko Lahovnik: »Ne moreš verjeti, ko slišiš, da je 12-letni otrok prvič dobil pod jelko darilo. Takšne stvari te ganejo in takšnih zgodb je veliko več, kot mislimo.«