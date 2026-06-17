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SKAZA

Dobrodelni tek, ki je povezal 400 otrok in zbral 35.200 evrov

Potekal je že 11. Skazin dobrodelni tek Otrok otroku. Rekordno število udeležencev in nov projekt Skazine zvezde.
Najprej most prijateljstva FOTO: Skaza

Najprej most prijateljstva FOTO: Skaza

Verjamem v moč malih dejanj, saj prav ta gradijo skupnosti, v katerih se ljudje med seboj podpiramo in povezujemo, je povedala ustanoviteljica projekta ViaTea Teja Jugovic. FOTO: Gordana Stojiljković

Verjamem v moč malih dejanj, saj prav ta gradijo skupnosti, v katerih se ljudje med seboj podpiramo in povezujemo, je povedala ustanoviteljica projekta ViaTea Teja Jugovic. FOTO: Gordana Stojiljković

Letošnji nagrajenci in dobitniki sredstev FOTO: Skaza

Letošnji nagrajenci in dobitniki sredstev FOTO: Skaza

Tanja Skaza je vsakega udeleženca nagradila z medaljo. FOTO: Skaza

Tanja Skaza je vsakega udeleženca nagradila z medaljo. FOTO: Skaza

To je čudovit zgled celotni Sloveniji, je poudaril Aleš Musar, predsednik Fundacije Alma in mož predsednice države. FOTO: Skaza

To je čudovit zgled celotni Sloveniji, je poudaril Aleš Musar, predsednik Fundacije Alma in mož predsednice države. FOTO: Skaza

Sodelovalo je več kot 400 otrok. FOTO: Skaza

Sodelovalo je več kot 400 otrok. FOTO: Skaza

Najprej most prijateljstva FOTO: Skaza
Verjamem v moč malih dejanj, saj prav ta gradijo skupnosti, v katerih se ljudje med seboj podpiramo in povezujemo, je povedala ustanoviteljica projekta ViaTea Teja Jugovic. FOTO: Gordana Stojiljković
Letošnji nagrajenci in dobitniki sredstev FOTO: Skaza
Tanja Skaza je vsakega udeleženca nagradila z medaljo. FOTO: Skaza
To je čudovit zgled celotni Sloveniji, je poudaril Aleš Musar, predsednik Fundacije Alma in mož predsednice države. FOTO: Skaza
Sodelovalo je več kot 400 otrok. FOTO: Skaza
Gordana Stojiljković
 17. 6. 2026 | 06:10
4:53
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»Največje zmage nastanejo takrat, ko stopimo skupaj, letos z več kot 400 dobrodelnimi tekači,« je ob 11. Skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku, ki je potekal minulo soboto na parkirišču podjetja Skaza v Velenju, povedala Tanja Skaza. Do zdaj je Skazin tek zbral skupno 186.250 evrov, namenjenih številnim organizacijam in posameznikom, ki otroke postavljajo v središče svojih programov. Letos je Skaza podarila 35.200 evrov, ki so jih namenili projektoma Od Alje do Žana in ViaTea, mladim glasbenim talentom ter mlademu športniku. Otroci so s srčnostjo znova potrdili glavno sporočilo dogodka: Zmagamo, ko si pomagamo. Zato je vsak, ki je pretekel 200 ali 800 metrov, domov odnesel zasluženo medaljo – ker je bil ta dan čisto vsak zmagovalec.

Navdušen prvi soprog v državi

Dogodek je tudi letos gostila pobudnica projekta Tanja Skaza, ki je poudarila, da je projekt Otrok otroku postal gibanje, ki spodbuja empatijo, pogum in medsebojno pomoč. Da gre za enega najlepših primerov povezovanja gospodarstva, lokalne skupnosti in mladih v Sloveniji, je poudaril tudi prvi soprog v državi Aleš Musar, predsednik Fundacije Alma: »Zelo je lepo, da se najde podjetje, ki ima med svojimi prioritetami to, da izpostavi tiste stvari pri otrocih, ki so zares pomembne: zdrav duh v zdravem telesu in pomoč drugim otrokom. To je čudovit dobrodelni dogodek, ki združuje otroke, ki s pomočjo športa pomagajo drugim otrokom. Tukaj vidimo na stotine otrok in njihovih staršev, kar kaže na povezanost podjetja s svojo skupnostjo in na čudovit zgled, ki ga daje celotni Sloveniji.«

Skaza je letos stopila v partnerstvo s projektom Od Alje do Žana in v ospredje postavila eno najpomembnejših tem našega časa – duševno in čustveno zdravje otrok, mladostnikov in družin. »V imenu celotne ekipe projekta Od Alje do Žana in vseh sodelujočih šol se iskreno zahvaljujem za donacijo, ki nam močno olajša vključitev novih desetih šol v projekt. Hkrati sem zelo vesela, da smo se povezali kot partnerji. Verjamemo, da smo skupaj močnejši in glasnejši v skrbi za duševno zdravje naših mladih,« je povedala Ema Randl, vodja projekta Od Alje do Žana.

To je čudovit dobrodelni dogodek, ki združuje otroke, da s pomočjo športa pomagajo drugim otrokom.

Pomemben del letošnjih sredstev je prejel tudi projekt ViaTea, ki spodbuja gibanje, povezovanje ljudi in skrb za duševno zdravje. »ViaTea temelji na prepričanju, da lahko z gibanjem, pogovorom in prijaznostjo ustvarjamo boljše generacije. Verjamem v moč malih dejanj, saj prav ta gradijo skupnosti, v katerih se ljudje med seboj podpiramo in povezujemo,« je povedala ustanoviteljica projekta Teja Jugovic. Del letošnjih sredstev je bil namenjen tudi mlademu nogometašu Mitji Mežnarju, ki bo donacijo namenil za zdravstvene terapije in nadaljnjo rehabilitacijo.

Letošnji nagrajenci in dobitniki sredstev FOTO: Skaza
Letošnji nagrajenci in dobitniki sredstev FOTO: Skaza

Rodila se je nova zgodba

Čustven vrhunec letošnjega dogodka je bila tudi premierna izvedba projekta Skazine zvezde, s katerim Skaza mladim talentom odpira vrata do razvoja talenta. Na razpis se je prijavilo kar 29 mladih pevk in pevcev, komisija podjetja Skaza pa je v finale uvrstila osem deklet.

Naziv Skazina zvezda leta 2026 je prejela Tija Pesjak, ki ji je Skaza namenila štipendijo v višini 3000 evrov. Ob prejemu nagrade ni skrivala navdušenja: »Nagrada je zame nova priložnost, da bom lahko v prihodnosti razvijala svoj talent in ga nadgradila.« Preostale finalistke so prejele finančno nagrado v višini 200 evrov, medtem ko je najmlajša Iza Luna Žibert prejela 500 evrov za individualne ure petja.

186.250 EVROV SO NAMENILI

dobrodelnosti v 11 letih.

Skazin dobrodelni tek Otrok otroku je v 11 letih prerasel okvir športne prireditve. Postal je prostor, kjer otroci spoznavajo pomen dobrodelnosti. Kjer skupnost stopi skupaj. Kjer podjetje svojo družbeno odgovornost spreminja v konkretna dejanja. In kjer se vrednote ne zapisujejo na plakate, temveč živijo med ljudmi. »Ko pomagaš, začneš zmagovati. Otrok otroku je zrcalo vrednot naše skupnosti,« poudarja Tanja Skaza. In prav zato največji zmagovalci letošnjega teka niso bili tisti, ki so prvi prečkali ciljno črto. Največji zmagovalci so bili vsi, ki so se odločili teči za nekoga drugega. 

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