Dobrodelni tek ob baklah: tekli mali Ajdi v pomoč, zbrali kar 11.500 evrov

»Dobrodelni tek ob baklah ni bil le športni dogodek, temveč večer, poln veselja, smeha, hvaležnosti in tudi solz, večer povezanosti, solidarnosti in upanja. Vsaka bakla, vsak korak in vsaka dobra misel so goreli za Ajdo in nama z Rokom dali moč ter občutek, da na tej poti nismo sami. Hvala, ker ste tekli in hodili z namenom,« je po teku misli strnila Nastja, mamica 15-mesečne Ajde Blažič iz Šmarjeških Toplic, ki ima izredno redko genetsko bolezen, pontocerebralno hipoplazijo tip 8 oz. PCH8. Na svetu je znanih le takšnih 11 primerov in Ajda je ena od njih. Ker Ajda za hitrejši napredek ob terapijah, ki jih nudi naše zdravstvo, potrebuje tudi samoplačniške terapije, so mladi družinici na pomoč priskočili v Društvu Marathon Novo mesto, predsednik društva Aleš Lindič je njihov sokrajan in glavni organizator teka.

Najhitrejši in najbolj vztrajni FOTO: Erik Jerman

Na prireditvi je sodelovalo 170 odraslih tekačev in pohodnikov ter 33 otrok. Na krogu, ki meri 730 metrov, je najdlje vztrajal Simon Simončič, ki je pretekel kar 52 krogov, in Martina Ruperčič s 44 krogi. Vrhunski pa je bil tudi izkupiček, kar 11.500 evrov so zbrali v podporo mali borki. Za prijetno vzdušje je poskrbel Ansambel Zaplet, za tople napitke Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, za dobrote učenci devetih razredov OŠ Šmarjeta, društvo podeželskih žena Šmarjeta in mamica Nastja, ki je spekla kar 35 kilogramov piškotov, nad meritvami je bdel Šolski center Novo mesto, gasilci PGD Šmarjeta so skrbeli za varnost, celotna organizacija in koordinacija pa sta bili v rokah ekipe društva Marathon. Društvo Viljem Julijan pa je za Ajdo odprlo poseben sklic in s tem omogočilo, da se pomoč zbira na pregleden, zaupanja vreden in srčen način.