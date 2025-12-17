Dobrodošlica pa taka! Na Gorenjskem lastnik hostla žensko sredi noči vrgel na cesto

Slovenci načeloma veljamo za gostoljubne in prijazne ljudi, tako nas vsaj vidi večina turistov. Med njimi pa zagotovo ne bomo našli temnopolte Švicarke, ki je poleti na Gorenjskem doživela vse prej kot prijetno dobrodošlico. Tam je želela preživeti del počitnic, zato je rezervirala in vnaprej je plačala nastanitev v hostlu, v katerem kraju ni znano. Hladen tuš je državljanska Švice doživela že takoj ob namestitvi v sobo, ko je prejela sporočilo, da bo morala bivanje dodatno plačati. Na recepciji hostla ji je lastnik dejal, da je zahtevek za dodatno plačilo prejela, ker da presega starostno omejitev za goste hostla. Ko je lastniku povedala, da je v pogojih poslovanja določena le spodnja starostna meja 18 let, ji je ta rekel, naj pobere svoje stvari, in jo odpeljal v drugi hostel, prav tako v njegovi lasti, ki da starostnih omejitev nima.

Pri tem je zahteval tudi, da turistka plača še za nočitev v tem drugem hostlu, čemur je sprva nasprotovala, nato pa prek spleta vseeno izvedla rezervacijo in potrdila plačilo. Njena rezervacija je bila kasneje zavrnjena, čeprav je imela na računu dovolj sredstev za plačilo storitve. Lastnik pa je njene torbe odnesel iz hostla in ob tem »kričal, da pri njem nikoli ne bo dobrodošla, ker je temnopolta in se neprimerno vede«. Čeprav je bilo pozno zvečer, moški ni upošteval njene prošnje, naj ji dovoli prespati vsaj eno noč, da bi si lahko naslednji dan poiskala drugo namestitev. Turistka se je počutila prestrašeno in ogroženo in je poklicala policijo.

Obrnila se je tudi na Zagovornika načela enakosti, ki je uspel v postopku ugotavljanja diskriminacije potrditi navedbe temnopolte turistke. »Na podlagi policijskega zapisnika je ugotovil, da je lastnik pogoje poslovanja prvega hostla spremenil naknadno in v njih šele po spornem dogodku določil tudi zgornjo starostno mejo gostov, ki jim še nudi storitev. Turistka pa je med drugim dokazala tudi, da je bila rezervacija nastanitve v drugem hostlu istega lastnika izvedena takoj in da je imela na računu tudi dovolj sredstev za plačilo storitve, kar kaže na to, da je rezervacijo onemogočil sam lastnik. Lastnik hostlov se je odločil, da v postopku ne bo predstavil svoje plati zgodbe,« so ob tem sporočili iz kabineta Zagovornika načela enakosti.

