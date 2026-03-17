KRVODAJALSTVO

Dobrotni Marjan že 110-krat iztegnil roko

Krvodajalstvu se je zapisal med služenjem vojaškega roka v Prištini. 60-letnik z Dolža pravi, da lahko tako brez velikih odrekanj pomaga drugim.
Jubilantu so čestitali. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Pred darovanjem najprej hitra kontrola krvi iz prsta. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Vselej je prešerno nasmejan, sploh kadar lahko pomaga. FOTO: Tanja Jake Gazvoda

V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Za nemoteno delovanje zdravstva vsak dan potrebujemo vsaj 350, vsak mesec pa 8000 krvodajalcev. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

S svojim starodobnikom na blagoslovu traktorjev v Šmiklavžu pri Pangrč Grmu FOTO: Niko Goleš

Tanja Jakše Gazvoda
 17. 3. 2026 | 09:10
3:35
A+A-

»Krvodajalstvo mi res veliko pomeni. Po eni strani zato, ker se zavedam, da s tem brez kakšnih velikih odrekanj pomagam drugim, po drugi pa zato, ker se tudi sam počutim bolje po odvzemu krvi. Pomembno je tudi, da smo krvodajalci tako pod stalnim nadzorom zdravstvenega osebja, saj ti že pred odvzemom pregledajo kri in izmerijo krvni tlak, da preverijo zdravstveno stanje,« je dejal Marjan Golobič z Dolža, ki je pred dnevi kri daroval že stodesetič.

Brez pomisleka se je javil

Še dobro se spominja, da je prvič sedel na stol za krvodajalce leta 1985. Takrat so v vojski, ki jo je služil v Prištini, organizirali krvodajalsko akcijo in se je brez pomisleka med številnimi drugimi vojaki javil tudi on. Zato je sicer dobil nagradni dopust, čeprav ob prijavi na to niti pomislil ni, zdaj pa ga k temu humanemu dejanju žene želja pomagati drugim. »Na srečo ne jaz ne nihče od bližnjih nikoli ni potreboval krvi. In naj tako tudi ostane. Sem pa v družini edini krvodajalec,« pravi sogovornik, ki že dve leti uživa v pokoju, pokojnino pa si je prislužil s 40 leti dela v tovarni zdravil Krka, kjer je delal v skladišču v Ločni. Na službena leta ima zelo lepe spomine: »Bili smo res dobra ekipa, 30 nas je bilo na oddelku in res smo se dobro razumeli. V Krki so ves čas, tako kot tudi zdaj, spodbujali krvodajalstvo.« V tem farmacevtskem podjetju še kako cenijo vse, ki s svojimi humanitarnimi dejanji pomagajo pomoči potrebnim, krvodajalce jubilante nagrajujejo, posebne pozornosti pa je bil Marjan deležen ob jubilejnem darovanju tudi v Centru za transfuzijsko dejavnost v Splošni bolnišnici Novo mesto. Tu so se mu v imenu vseh, ki potrebujejo kri, zahvalile vodja centra za transfuzijsko dejavnost v Splošni bolnišnici Novo mesto, zdravnica dr. Mojca Šimc ter Mateja Šlajkovec, Danica Novak Malnar in Petra Ulaga z Območnega združenja RK Novo mesto.

Na srečo ne jaz ne nihče od bližnjih nikoli ni potreboval krvi.

Čeprav Marjan zdaj ne hodi več v službo, je, tako vedo povedati tudi drugi upokojenci, dan prekratek za vse obveznosti, tako da mu res nikoli ni dolgčas. Ima namreč njivo, vrt, gozd, čebelnjak z 12 panji, vinograd. »Vinograd imam v Pangrč Grmu. 350 trt šmarnice je zasajene. Iz samorodnice so se včasih norce delali, zdaj je pa to vse bolj priljubljeno in cenjeno vino. A razmišljam, da bi vinograd vseeno posekal,« pravi 60-letnik, ki je tudi športno aktiven. Redno se udeležuje pohodov s podgorskimi upokojenci, rad sede na kolo in se poda po bližnji okolici, jo peš mahne na Gorjance. Zelo je ponosen na svoj traktor deutz, ki ima status starodobnika, saj je bil izdelan leta 1967. »Dobro mi služi pri delu. Ima 40 konjev, dosti ne porabi, je pa star skoraj toliko kot jaz,« se prešerno nasmeji zgovorni sogovornik in pove, da se z njim redno udeležuje poletnega tradicionalnega blagoslova traktorjev pri cerkvi v Šmiklavžu nad Pangrč Grmom v župniji Stopiče, kjer se vedno zbere ogromno traktorjev, po blagoslovu pa domačini poskrbijo za zabavno druženje ob jedači in pijači.

Redno se udeležuje pohodov s podgorskimi upokojenci.

