POSEBNA VITEŠKA SLOVESNOST

Dobrovniški župan se je pridružil eliti, kjer so sami pravi častilci kapljice (FOTO)

Marjan Kardinar je postal častni član madžarskega reda vitezov vina.
Še en ugledni Slovenec je postal častni vinski vitez na Madžarskem. FOTO: Arhiv Reda Da Bibere

Še en ugledni Slovenec je postal častni vinski vitez na Madžarskem. FOTO: Arhiv Reda Da Bibere

Še en ugledni Slovenec je postal častni vinski vitez na Madžarskem. FOTO: Arhiv Reda Da Bibere
O. B.
 30. 12. 2025 | 19:05
2:02
V mestu Kestey na Madžarskem je potekala posebna viteška slovesnost, na kateri so posebno mesto imeli tudi slovenski vinski vitezi iz pomurskega omizja Združenja slovenskega reda vitezov vina (ZSRVV). V okviru Adventne generalne skupščine in praznovanja 25. obletnice madžarskega vinskega viteškega reda Da Bibere Zala, so namreč med številnimi strokovnimi in svečanimi aktivnostmi, so namreč tudi letos medse sprejeli nove vinske viteze, med katerimi tudi častnega člana iz omenjenega slovenskega viteškega reda. Tokrat je častni član postal Marjan Kardinar, dolgoletni vitez pomurskega omizja, sicer pa dolgoletni župan Občine Dobrovnik in častilec vrhunske vinske kapljice.

Že pred tem je prisotne v hotelu Zenit Balaton, v imenu slovenskih vitezov pozdravil konzul Pomurskega omizja Zlatko Borak, številni slovenski vitezi pa so se udeležili tudi strokovnih predavanj o vinarstvu in vinogradništvu na Madžarskem in domači županiji Zala. Beseda je tekla tudi o vpliv dnevnih vremenskih sprememb na vinsko trto, ter še posebej aktualni zlati trsni rumenici in o ameriškem škržaču, ki resno ogroža trto v obeh državah. Seveda so si vitezi in drugi gostje pod omenjenim hotelom Zenit Balaton ogledali veliko vinsko klet, ki je bila v lasti nekdanjih veleposestnikov Feštešič, ki so mimogrede imeli vinograde v več delih Madžarske, klet je bila pred kratkim obnovljena v starem stilu ...

Dodajmo tudi, da je pred Marjanom Kardinarjem, kar nekaj slovenskih vinskih vitezov postalo častni člani na Madžarskem, med njimi: Zlatko Borak (konzul pomurskega omizja), Milan Kneževič (nekdanji ambasador ZSRVV, od 2004 do 2014), Štefan Pavlinjek (aktualni ambasador), Ludvik Cuk, že pokojne Štefan Dragošič in Jože Hajdinjak, Bojan Horvat in Milan Kolarič. Kakorkoli že, tudi v teh mrzlih predprazničnih dnevih se nadaljuje odlično sodelovanje slovenskih in madžarskih vinskih vitezov, ki so že vrsto let povezani pri promociji vin na obeh straneh državne meje.

