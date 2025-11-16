Rominja opisala, kaj naj bi se zgodilo usodno noč, ko je umrl Aleš Šutar: »Padel je nerodno in se sam« (VIDEO)

Na Instagram profilu vsismolahkoaco so objavili video Planet TV-ja, na katerem Rominja pove svoje mnenje o tem, kaj se je zgodilo pred tedni, ko umrl Aleš Šutar. Video je na družbenem omrežju X delil tudi Janez Janša.

»To, kar se je zgodilo, se ni zanalašč,« je uvodoma dejala. »To se lahko vsakemu zgodi. Nobeden pa ne govori, da je prišel ta Šutar, da ni poklical policijo, da ni umiril fante, da ne bi prišlo do tega. On je sam hotel rešiti z njimi in seveda udaril ga je nazaj. Padel je nerodno in se sam, kot da je naredil samomor,« je povedala.

Pod objavo so se oglasili številni, ki se ne strinjajo z njenim razmišljanjem. »Za norce nas imajo in se nam smejijo za hrbtom,« je zapisala neka oseba, druga pa: »Se lahko zgodi vsakemu, pač padeš in narediš samomor.«

Tragedija v Novem mestu, v kateri je življenje izgubil Aleš, se je zgodila 25. oktobra. Kmalu za tragedijo je bil v Novem mestu shod, vlada pa je napovedala Šutarjev zakon, s katerim želi zmanjšati nasilje. Ta zakon bodo poslanci potrjevali v ponedeljek.