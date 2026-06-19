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Dokončno počilo! Stevanović zahteva odstop Mesca: »Gre za res hud primer ogoljufanih delavcev ...«

Predsednik DZ je ob zahtevi po odstopu napovedal tudi nova razkritja, povezana z domnevnimi nepravilnostmi in ravnanjem pristojnih institucij.
Zoran Stevanović in Luka Mesec. FOTO: Arhiv
Zoran Stevanović in Luka Mesec. FOTO: Arhiv
Kaja Grozina
 19. 6. 2026 | 11:24
 19. 6. 2026 | 11:30
3:43
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Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na družbenem omrežju Facebook objavil zapis, v katerem zahteva odstop poslanca Levice Luke Mesca. Kot razlog navaja domnevne nepravilnosti v podjetju SSI Schaefer ter očitke, da pristojni organi in politika na opozorila delavcev niso ustrezno reagirali.

Odziv Levice

Zoran Stevanović očitno ne razume, kaj je problem. Gre za to, da človek, ki ne plačuje zaposlenih, ki se sooča z očitki ponarejanja njihovih podpisov, ki se poslužuje obvodnih podjetij in ki se ga zdaj rešuje s sumljivimi fiktivnimi transakcijami, nima kredibilnosti, da bi nastopal kot izvoljeni predstavnik ljudstva.

Tega ne rešiš tako, da se hvališ in snemaš filmčke o tem, kako boš pokril dolg poslanca iz svojega žepa. Stisneš še "", da pokažeš, kakšen car si. To je žalitev za dostojanstvo delavcev. Za ljudi, ki živijo od svojega dela, neplačevanje predstavlja eksistencialno grožnjo - ne pa oder, na katerem lahko politiki perejo svojo podobo in se prikazujejo kot veliki dobrotniki, ker jim, sitnica, leži več 10 tisoč evrov pri roki. Zato v Levici sklicujemo odbor za delo, na katerem bomo obravnavali to poslansko afero. In zahtevamo odstop poslanca Borisa Mijiča.

Stevanović je zapisal, da naj bi v zadnjem času prejel več prijav domnevnih kršitev delavskih pravic in drugih nepravilnosti. Med primeri je posebej izpostavil podjetje SSI Schaefer, kjer naj bi bili po njegovih navedbah številni delavci oškodovani za visoke zneske. »Gre za večjo množico delavcev, ki so bili posamično ogoljufani za od 15 do 50 tisoč evrov na leto,« je zapisal. Ob tem je zatrdil, da naj bi prihajalo tudi do ponarejanja pogodb in druge dokumentacije.

Luka Mesec. FOTO: Voranc Vogel
Luka Mesec. FOTO: Voranc Vogel

Po njegovih besedah je odvetnica Špela Mesesnel pristojnim predložila obsežno dokumentacijo, ki naj bi dokazovala domnevne nepravilnosti. »Luka Mesec je bil z vsem seznanjen. Večkrat. Tudi njegovi sekretarji. Enako tudi član Levice Goran Lukić kot vodja Delavske svetovalnice. Kljub obljubam niso niti s prstom mignili. Celo norčevali so se,« je zapisal predsednik DZ. V nadaljevanju objave je nekdanjemu ministru za delo očital opustitev dolžnega ravnanja. »Gre za res hud primer sistemske korupcije in ogoljufanih delavcev, kar je Luka Mesec kot minister z opustitvijo dolžnega ravnanja absolutno podprl. Samo njegov odstop lahko ublaži zadevo,« je zapisal Stevanović.

Napovedal nova razkritja

Predsednik državnega zbora je ob tem napovedal, da naj bi v prihodnjih dneh predstavil še dodatne informacije. Kot je zapisal, naj bi se med prejetimi prijavami pojavljali tudi drugi primeri, povezani s politiko, pristojnimi institucijami in domnevnimi kršitvami delavskih pravic. Za zdaj se Luka Mesec na očitke javno še ni odzval. Prav tako doslej niso bile javno predstavljene uradne ugotovitve pristojnih organov, ki bi potrjevale navedbe iz Stevanovićeve objave. Očitki zato za zdaj ostajajo na ravni njegovih javno izraženih trditev. Objava je medtem že sprožila številne odzive na družbenih omrežjih, kjer se razprava vrti predvsem okoli vprašanja odgovornosti politike za zaščito delavskih pravic ter vloge državnih institucij pri obravnavi domnevnih nepravilnosti.

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