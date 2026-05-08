Dolenjska bo znova častila cviček

Na Dolenjskem se vinogradniki že pripravljajo na osrednjo vinsko in kulturno prireditev Dolenjske, na Festival cvička, ki ga letos že petič gosti Novo mesto. Zavod Novo mesto piše zgodbo skupaj z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske in Društvom novomeških študentov. Festivalsko dogajanje namreč dopolnjujeta 54. Teden cvička in tradicionalna študentska Cvičkarija. Festival cvička je posvečen promociji edinstvenega slovenskega vina z zaščitenim geografskim poreklom in dolenjske vinogradniške tradicije, kulture in kulinarike. Dogodek vsako leto privabi številne obiskovalce, vinogradnike, vinarje in ljubitelje vina iz Slovenije in tujine ter pomembno prispeva k prepoznavnosti regije ter dolenjskega vinskega posebneža.

Najbolj množično dogajanje bo v petek in soboto, 22. in 23. maja, na novomeškem Glavnem trgu, ko se bo odvilo več prireditev. Za vinogradniki je že ocenjevanje vin, ki je bilo v aprilu – ocenili so 680 vzorcev in izbrali kralja cvička. Danes bo v Trebnjem 11. srečanje vinogradniških pevskih zborov, predstavilo se bo 10 zasedb, v soboto bo tradicionalni Pohod po Slakovi poti, prihodnjo sredo pa Akademija cvičkovega turizma, na kateri bodo spregovorili o novostih, ki jih prinaša novi zakon o vinu, o priložnostih ekološke pridelave cvička in cvičku v kulinariki, takrat bo izšla tudi strokovna monografija oziroma zbornik.

Teden cvička se bo začel v petek, 22. maja, z veliko povorko, v kateri se bo predstavilo 32 vinogradniških društev, zvečer pa bodo med drugimi kronali novega starega kralja cvička; ta laskavi naslov je znova pripadel Andreju Grabnarju, ki je kralj cvička postal že tretjič zapored, skupno pa četrtič. V soboto bo dopoldne dišalo po golažu, saj bo potekala že tradicionalna cvičkova golažijada, popoldne pa bodo podelili priznanja najboljšim vinom tako z viteškega ocenjevanja vin kot z ocenjevanja vin v okviru 54. Tedna cvička. Hkrati bodo nagrajeni najboljši slovenski salamarji. 12. maja bo namreč državno ocenjevanje salam, na katero so se uvrstile najbolje salame iz vseh salamarskih društev Slovenije, tokratni finale bo že 30. po vrsti, pokušina mesnih dobrot pa bo potekala v atriju Dobrot Dolenjske.

Danes bo v Trebnjem 11. srečanje vinogradniških pevskih zborov, v soboto pa tradicionalni Pohod po Slakovi poti.

»Prireditev smo ljudje. V želji po zagotavljanju čim prijetnejšega ambienta je prireditveni prostor razdeljen na dva dela – v spodnjem delu bodo postavljeni vinogradniški hramčki, v zgornjem pa bo ograjen prireditveni šotor z glavnim odrom. Posebno bogat bo sobotni otroški program. Na osrednje prizorišče, torej v šotor, bodo po 19. uri obiskovalci lahko vstopali z zapestnico, ki jo bodo prejeli ob plačilu desetih evrov skupaj z dvema bonoma za degustacijo vin na hramčkih, ob odhodu pa prejmejo še spominski kozarec. Hkrati bodo seveda uživali v izbranem glasbenem programu in novostih na cvičkovem dvoru. V atriju Bistroja Situla bo Društvo novomeških študentov letos pripravilo Cvičkarijo light, poseben kulinarično-glasbeni dogodek,« dodaja Rado Trifković, vodja Festivala cviček in sodelavec v Zavodu Novo mesto.

V vinogradniški družini Hiša vina Grabnar iz Ardra pri Raki je krona kralja cvička že tretje leto zapored, sicer pa četrtič. Nosi jo kralj cvička Andrej (na desni). FOTO: Osebni arhiv

To soboto bo tradicionalni Pohod po Slakovi poti, na katerem je vedno veselo.

Festival cvička so predstavili Urban Kramar, podžupan Mestne občine Novo mesto, Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, Mitja Bobnar, namestnik direktorja v Zavodu Novo mesto, in Rado Trifković, vodja Festivala cvička. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Eden od vrhuncev prireditev bosta izbor in kronanje 27. cvičkove princese, prijave pa so mogoče le še danes. Tanja Jakše Gazvoda