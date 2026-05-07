PODVIG IN POL

Dolenjski motoristi na tomosih do Afrike (FOTO)

Več kot 6000 kilometrov dolga pot jih je vodila vse do Maroka.
Osvojili so jug, zdaj gredo na sever. FOTO: Drago Perko

Priprave na dobrodošlico FOTO: Drago Perko

Več kot 30 motoristov se je zbralo, da se pokloni sedmerici. FOTO: Drago Perko

Špalir za afriške jezdece FOTO: Drago Perko

Spet doma! FOTO: Drago Perko

Družine in prijatelji so pozdravili svoje junake. FOTO: Drago Perko

Predsednik Igor in njegov sin sta si imela veliko povedati. FOTO: Drago Perko

Mopedi so oddelali turo brez okvar. FOTO: Drago Perko

Domače je domače. FOTO: Drago Perko

Igor se je zahvalil Dragu za delo v spremljevalnem vozilu. FOTO: Drago Perko

Drago Perko
 7. 5. 2026 | 06:42
»Naredimo špalir, prižgite motorje, boste malce pogasirali našim fantom v pozdrav,« se je razleglo po Goriški vasi. Ali se je slišalo vse do Škocjana, si ne bi upali trditi, so pa zadnje metre več kot 6000 kilometrov dolge odprave s tomosi od Dolenjske do Afrike člani Društva starodobnih vozil Iskreni mopedisti odpeljali z enako vnemo, kot da bi bili šele na začetku dvotedenske pustolovščine. Pred dvema letoma so šli na Nizozemsko, lani v Grčijo, letos so jo mahnili na jug Evrope do Španije in še čez – do Afrike. Doma pa so jih nestrpno pričakovali. »Podpiramo jih, ampak zdi se mi, da je vsako leto težje, ker so poti daljše in mine več časa, da se vrnejo. Seveda smo zaskrbljene in najbolj vesele, ko se srečno vrnejo. Prvi dan, ko se odpeljejo, še ni hudo, tretji ali četrti pa nas že stiska. Na srečo se fantje javijo vsak dan. Saj tudi oni nas pogrešajo, a bodo to malce težje priznali,« je povedala Mirjam Vovko, partnerica Igorja Jurečiča, ki predseduje društvu iskrenih mopedistov.

Mopedi so zdržali celotno pot, le eno zračnico smo menjali.

Na pot so se odpravili 18. aprila, bila je sobota, ob štirih zjutraj. Domov so prišli 15 dni pozneje, po natanko 6436 prevoženih kilometrih. V Goriški vasi so se na sprejemu zbrali številni, že od 16. ure so vrteli glasbo, dišalo je po dobrotah z žara, pijača je bila ohlajena, gospodinje so spekle pecivo. »Je pa že prav, da jih malo počastimo po tako naporni, dolgi poti,« je poudarila Mirjam. Fantje so bili točni: ob napovedani 17. uri so se prikazali izza cerkve sv. Mohorja in Fortunata. Najprej so na svoj račun prišli ožji družinski člani, potem so sedmerici v postavi Sebastjan Simončič, Janez Jelenc, Jure Viršek, Matej Pekolj, Dare Viršek, Igor Jurečič, Drago Košak v roke segli še vsi drugi.

Reševale so jih salame

»Vedno se je lepo vrniti po tako dolgi poti. Malce smo pričakovali tak sprejem, ampak to, kar so naredili, je res fenomenalno,« je bil vesel Igor Jurečič, potem ko nam je strnjeno povedal, kaj se je dogajalo. Po startu so se odpravili proti Italiji in Franciji ter Španiji, prečkali so Andoro in prišli do najjužnejše točke Španije v kraju Tarifa. »Nato smo si vzeli tri dni prosto, v petek smo kupili vozovnice za trajekt, v soboto smo šli v Maroko, ogledali smo si Gibraltar, v nedeljo pa še dirko moto GP. V ponedeljek smo se odpravili nazaj, danes, v soboto, pa smo tu.«

Pred dvema letoma so šli na Nizozemsko, lani v Grčijo, letos na jug Evrope.

