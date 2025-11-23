  • Delo d.o.o.
VRHUNEC TRADICIJE

Dolfo ima novo linijo, po ujmi v Goriških brdih prinaša upanje in je dokaz moči narave (FOTO)

Nova vina On Di La predstavljajo vrhunec tradicije družine Skočaj.
Vrhunski poznavalec vin Gašper Čarman je Marku Skočaju čestital za izvrsten izdelek. FOTOGRAFIJE: Nejc Pernek

Najnovejša linija Dolfovih vin se imenuje On Di La.

Žena Melita (levo) in hči Ana (v sredini) sta Dolfova najtrdnejša opora.

Razkritje najnovejše Dolfove linije vin je potekalo v ljubljanskem Vinskem baru eVino.

L. K.
 23. 11. 2025 | 07:30
Po hudi ujmi, ki je pred dnevi uničevala briške vinograde, je razkritje nove linije belih vin Vinske kleti Dolfo prišlo skoraj kot nekakšno upanje v boljši jutri. Marko Skočaj iz Cegla v Brdih je vse poznavalce povabil k vrhunskemu sommelieru Gašperju Čarmanu (eVino) v njegov vinski bar. In predstavil svojo novo linijo velikih belih vin, s tem pa povsem novo poglavje v njihovi družinski zgodbi, ki ga je poimenoval On Di La.

Pod tem abstraktnim, skorajda sanjskim poimenovanjem pa se skriva še veliko več, kot pa smo sprva mislili: gre za zgodbo štirih vinogradov (Valentinovo, Čužnik, Brežič in Brajda), štirih vin (sivi pinot, chardonnay, sauvignon in rumena rebula), ene pokrajine (Goriška brda) in ene ljubezni (vinogradništvo). Prav v tej zgodbi pa so se narava, tradicija, trdo delo in znanje manifestirali v novi liniji, v kateri so prisotne butične mikrolokacije, limitirane na 1000 steklenic, zato bo tudi cena posamezne buteljke temu primerno višja.

Žena Melita (levo) in hči Ana (v sredini) sta Dolfova najtrdnejša opora.
1998. so ustanovili blagovno znamko Dolfo.

Izkušnje prednikov

Edinstven briški terroir je še kako primeren za pridelavo ekstremno suhih vin, po katerih slovi hiša Dolfo. V izjemno suhih vinih namreč ni prostora za prikrivanje – vsaka odločitev v vinogradu je jasna. Prav zato takšen slog zahteva popolno predanost, natančnost in potrpežljivost. Izkušnje. To so vina, ki ne iščejo navidezne polnosti ali umetno zaokroženih okusov, pač pa dopuščajo, da naravna mineralnost opoke in svežina mikroklime stopita v ospredje.

Najnovejša linija Dolfovih vin se imenuje On Di La.
»Kadar se to zgodi, se lahko zahvalimo samo in izključno naravi,« je lahko potrdil Marko Skočaj, predstavnik tretje generacije vinogradnikov iz Cegla, »pravzaprav je vse skupaj začel že moj nono Rudolf«, je nadaljeval, ​»on je bil tudi tisti Skočaj, ki je kmalu po prvi svetovni vojni kupil prvo zaplato zemlje in šel na svoje«.

Prav zaradi njega so njihovi kmetiji rekli pri Dolfotu.

Marko Skočaj, naslednik obeh Rudolfov, njegovega dedka in očeta, je začel leta 1998 ustvarjati vina pod blagovno znamko Dolfo in začel tudi na ta način odpirati vrata njihovemu izbranemu grozdju iz vinogradov, ki so zasajeni na najboljših legah.

Najnovejša linija ni bila načrtovana, je sad te njihove dolgoletne tradicije in izkušenj njihovih nonotov in očetov, dozorevanja dela v vinogradu, spoznavanja lastnega teritorija, terroirja, mikroklime, »saj veste«, je dejal Skočaj, »ko pride človek enkrat v ta zrela leta, je treba narediti vse za to, da mu uspe vsaj enkrat uloviti priložnost, ki jo postreže ta maksimum narave«. Mlad človek, kot pravi, takšne linije ne bi mogel doseči, »za takšno linijo moraš imeti izkušnje (prednikov)«!

Briški terroir je še kako primeren za pridelavo ekstremno suhih vin.

Edinstven terroir

Razkritje najnovejše Dolfove linije vin je potekalo v ljubljanskem Vinskem baru eVino.
Ko je Skočaj v tistem govoril stotniji poslušalcev, bi nepoučeni zlahka pomislil, da je šlo za gledališko monoigro, tako strastno je namreč razpredal, denimo, o naravi, ki zanj ne more biti več samoumevna, »saj če malo bolj pomislimo«, kot je navrgel, »so vse stvari v naravi že narejene, človek jih mora znati le najti, pogledati, vonjati, poslušati, okušati«, ali pa o pomenu kletarjenja, »prepričan sem namreč, da v kleti vina pač ne moreš narediti, saj za kvaliteto v 99 odstotkih poskrbi že narava«, pa tudi o izjemni sreči, »ki jo imajo Brda s svojim edinstvenim terroirjem, opoko, to značilno kamnito-lapornato sestavo, ki predstavlja enega ključnih gradnikov identitete briških vin s tako značilno mineralnostjo, izrazito slano noto, ki se v ustih razživi v dolg in čist zaključek«.

Skočaj se predobro zaveda, da izhaja iz ene izmed prepoznavnejših evropskih vinarskih pokrajin, kjer se srečujeta mediteranska mehkoba in alpska svežina. Kjer so dnevi na hribih topli in sončni, noči pa sveže. Kjer veter poskrbi za čistost grozdja in njegovo počasno dozorevanje. Kjer topli, sončni dnevi dvigujejo energijo v trtah, sveže noči pa jo potem umirijo. Takšno ravnovesje daje vinom eleganco, tako značilno za briška vina.

In če posameznik vse to razume, povrhu pa poveže s trdim delom, je ob mikroklimi, ki garantira kakovost, ter močno vpeto družino, Markova žena Melita je njegova trdna opora, hči Ana pa bo nadaljevala očetovo poslanstvo, rezultat na dlani. Takšnemu rezultatu lahko ne nazadnje rečemo On Di La.

Za takšno linijo moraš imeti izkušnje prednikov!

Marko SkočajvinoGoriška BrdavinogradništvoBrdavinogradivinarjivinska trta
