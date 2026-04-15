VESELI NOVE PRIDOBITVE

Dolgo, pol stoletja, so jo čakali, a se je izplačalo: prebivalci zaselka Mujhovec navdušeni (FOTO)

560 metrov asfalta je za prebivalce zaselka Mujhovec, kot bi dobili avtocesto.
V zaselku Mujhovec pri Negovi se veselijo pomembne pridobitve FOTO: Ludvik Kramberger

O. B.
 15. 4. 2026 | 08:30
Krajani Mujhovca, gre za zaselek v Negovi, so leta in leta čakali na posodobitev svoje ceste, to je asfalta. Mujhovec je strnjeno naselje, kjer so v preteklosti prevladovale manjše želarije in viničarije. Na tem področju so posestniki imeli vinograde, med njimi je bila znana družina Zarnec iz Lenarta, ki je imela tu velike površine vinogradov zasajenih z žlahtnimi trtami in drugih posesti. Imeli so tudi zidano hišo s kletjo, kjer so hranili in negovali vina. Njihova vina so na ocenjevanjih dosegala medalje. Táko uokvirjeno priznanje, ki ga je za svoje vino na ocenjevanju vina na Dunaju, pred prvo svetovno vojno, prejela družina Zarnec, hrani muzej Bohinec na Meleh pri Gornji Radgoni.

Danes v tem naselju ni več viničarskih hiš, kajti na njihovem mestu so zrasle moderne stanovanjske hiše. Zgrajene so ob nekdanji kolovozni cesti, kjer je sedaj položen asfalt. Za modernizacijo ceste, v dolžini 560 metrov, ureditev odvodnjavanja in položitve asfalta, je poskrbelo podjetje GMW d.o.o Gradbeništvo iz Turjancev. Sredstva za modernizacijo pa je zagotovila občina Gornja Radgona.

Dela estetsko in kvalitetno izvedena 

Zanimivo je, da so si lastniki hiš dali položiti asfalt na odcepih do svojih hiš, kar daje asfaltni cesti skozi naselje lep videz. Kot so nam povedali nekateri, ob cesti živeči, jim je asfalt toliko vreden, kot če bi dobili avtocesto. Eden izmed njih pa je dejal, da je nanj čakal 51 let, to je od časa, ko se je priselil v Mujhovec. Kot smo se lahko prepričali, so bila dela estetsko in kvalitetno izvedena. 

MujhoveccesteGornja RadgonaSlovenijaprometAsfaltiranje
