Dolgoletna sodelavka Karla Erjavca po novem svetuje Nataši Pirc Musar

V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar je novo ime. Svetovalka za družbene dejavnosti je postala 65-letna Vlasta Vivod, dolgoletna uslužbenka državne uprave, ki je v preteklosti veljala za eno najtesnejših sodelavk Karla Erjavca. Vivod ima za seboj dolgo kariero v državni upravi, piše Večer.

Po podatkih urada predsednice je med drugim opravljala funkcijo vodje protokola na ministrstvu za obrambo in vodje kabineta na ministrstvu za okolje in prostor. V času vlade Boruta Pahorja je bila državna sekretarka v njegovem kabinetu, pristojna za medgeneracijsko sodelovanje. Med letoma 2012 in 2018 je bila v času treh slovenskih vlad vodja kabineta na ministrstvu za zunanje zadeve, pozneje pa tudi na ministrstvu za obrambo.

Iz obrambnega ministrstva v predsedniško palačo

V zadnjih letih se je Vivodova posvečala tudi vprašanjem slovenske vojaške dediščine in mednarodnemu sodelovanju na tem področju. Ob slovenskem predsedovanju Svetu EU leta 2021 je bila na ministrstvu za obrambo vodja projektne skupine predsedovanja.

Na spletni strani urada predsednice je bila 30. aprila 2026 objavljena tudi objava ukaza o imenovanju svetovalke predsednice republike za družbene dejavnosti.

Koliko bo prejemala?

Po navedbah Večera znaša njena plača na mestu funkcionarke v ekipi predsednice republike 5108,48 evra bruto oziroma 3006,08 evra neto.

Kdo še svetuje predsednici?

Uradni seznam svetovalcev predsednice republike poleg Vlaste Vivod vključuje še več znanih imen. Generalni sekretar urada je Jan Kovačič, šefinja kabineta predsednice pa dr. Ula Tomaduz.

Med predsedničinimi svetovalci so Damjan Bergant za zunanjo politiko, mag. Tatjana Bobnar za človekovo varnost, mag. Nataša Dolenc za nacionalno varnost, Aleksej Skok za politične zadeve, dr. Zlatko Šabič za mednarodne odnose in Nejc Šporin za področje športa, ki je obenem tudi uradni govorec predsednice republike. Posebni pooblaščenec predsednice za področje gospodarskih zadev je mag. Igor Mervič.