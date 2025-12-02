Dolgotrajna oskrba: soglasja skoraj vseh stanovalcev, domovi pa na robu zmogljivosti

Z uveljavitvijo pravice do dolgotrajne oskrbe v institucijah so domovi za starejše po državi danes potrdili, da je soglasja za vključitev v novi sistem oddala velika večina stanovalcev – v nekaterih domovih celo vsi. Pričakovati je nižje zneske na položnicah, obenem pa domovi opozarjajo na izjemno kratke roke, zahtevne postopke in zamude pri vzpostavitvi informacijskih programov, ki so ključni za izvajanje reforme, poroča STA.

V Domu starejših Šmarje pri Jelšah (z enotami v Rogaški Slatini, Podčetrtku in Kozjem) je soglasje oddalo približno 98 odstotkov stanovalcev oziroma svojcev. Direktorica Gordana Drimel opozarja, da se ob prehodu srečujejo z »zelo kratkimi roki« in zapletenimi postopki, a hkrati poudarja, da bo reforma številnim prinesla občutno nižje stroške. Po novem znaša cena osnovne namestitve s prehrano dobrih 781 evrov. Pri najzahtevnejših oblikah oskrbe (npr. pri kategoriji III/B) se razlika na položnici lahko giblje med 700 in 900 evri v korist stanovalcev. Primer: oseba s katetrom je po starem plačevala okoli 1579 evrov, po novem bo cena približno 845 evrov. Pri najtežjih bolnikih se bo strošek znižal s približno 1750 evrov na okoli 985 evrov. Drimel opozarja tudi na velik izziv: vse osebne načrte morajo pripraviti že decembra, kljub praznikom in dejstvu, da še vedno čakajo povratne informacije o upravičenosti posameznikov.

Dom upokojencev Kranj: vsi soglasni razen ene

V Domu upokojencev Kranj so soglasja oddali vsi razen ene stanovalke, ki se iz osebnih razlogov ni želela vključiti. Direktorica Nadja Gantar je pojasnila, da so z vstopne točke CSD Ljubljana do zdaj prejeli le 45 prevedb od skupno 214, kar pomeni, da jih čaka veliko dela. Do konca decembra morajo pripraviti in s svojci podpisati 214 osebnih načrtov, kar bo zaradi praznikov ter usklajevanja zahtevalo »intenzivno delo, tudi ob sobotah«. Prve položnice po novem sistemu bodo stanovalci prejeli januarja.

FOTO: Črt Piksi

V Domu starejših Rakičan so soglasje oddali vsi stanovalci. Vršilec dolžnosti direktorja Vilko Kolbl pojasnjuje, da bo nova dnevna cena standardne namestitve znašala 24,9 evra, medtem ko so po starem cene znašale od 26,86 do 51,16 evra na dan. Do 31. decembra morajo pripraviti osebne načrte, natančno število upravičencev pa bo znano šele po njihovi potrditvi. Kolbl kot največjo težavo izpostavlja zamude pri vzpostavitvi informacijskih programov, ki naj bi začeli delovati »v prihodnjih dneh«.

Vsi vključeni, zneski se bodo znižali tudi za več sto evrov

V koroškem domu starostnikov (Črneče, Slovenj Gradec, Ravne) so soglasja oddali vsi stanovalci. Direktorica Katja Pavlinič Šoba meni, da je sistem dober, saj bo stanovalcem omogočal nižje plačilo. Standardna namestitev v dvoposteljni sobi bo po novem stala 23,87 evra na dan – enotno v vseh njihovih zavodih. Povprečen stanovalec bo plačeval okoli 726 evrov na mesec, pri čemer bo največja razlika pri osebah z demenco: doslej so plačevali 1200 do 1300 evrov, po novem pa 726 evrov.

V Domu upokojencev Ptuj, ki ima kar 950 stanovalcev, sta se za izključitev odločila le dva, dodatnih 46 pa v sistem ni zajetih zaradi posebne oblike varstva. Direktorica Vesna Šiplič opozarja na »veliko časovno stisko«, saj morajo do konca decembra pripraviti osebne načrte za vse upravičence. Dodaja, da so cene storitev s 1. decembrom zrasle za 15 do 19 odstotkov, vendar stanovalci tega ne bodo občutili, saj storitev oskrbe krije prispevek za dolgotrajno oskrbo. Na položnicah ostane le hotelski del – nastanitev in prehrana –, kar bo pomenilo nižje skupne stroške.

V Domu starejših občanov Novo mesto sta soglasje zavrnila le dva uporabnika, vsi ostali prehajajo v sistem. Direktorica Mateja Jerič pojasnjuje, da natančnih podatkov o novih stroških še nimajo, saj bodo znani šele januarja 2026 po prvem obračunu. Trenutno se soočajo s številnimi izzivi, največji pa je – tako kot drugod – priprava osebnih načrtov za veliko število upravičencev.