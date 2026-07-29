Prižgali oranžni alarm, a to je šele začetek: v naslednjih dneh nas čakajo peklenske temperature

Medtem ko na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, bo drugod po nižinah toplotna obremenitev povečana od četrtka, ob koncu tedna pa se bo še stopnjevala. Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) bodo danes najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj Celzija.

Na NIJZ svetujejo, naj si vsak posameznik v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da upošteva čim več priporočil. »Še posebej moramo biti pozorni, da objekte, v katerih živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladne, v prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo s polkni, žaluzijami ali roletami,« so predlagali. Priporočajo, da so določeni ukrepi vzpostavljeni tudi v skupnosti. Poleg zagotavljanja zelenih površin s senco so tako denimo pomembni javno dostopni klimatizirani prostori, kot so knjižnice, telovadnice in šole.

Nekatere skupine so še posebej občutljive na vročino. To so med drugim starejši, otroci, nosečnice, pa tudi bolniki z različnimi obolenji, denimo s takšnimi, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu. Poleg njih so med bolj občutljivimi skupinami prebivalci, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, denimo onesnaženemu zraku, in pa delavci, ki delajo na prostem ali v prostorih, ki se segrejejo zaradi narave delovnega procesa. Prav tako med bolj občutljive sodijo športniki in popotniki. Nastajanje toplote v telesu je medtem mogoče preprečiti z omejitvijo fizične aktivnosti in prehranjevanjem z lahko poletno hrano v manjših obrokih. Z namenom, da bi telesu omogočili odvajanje toplote, pa priporočajo lahka, ohlapna oblačila in pitje dovolj brezalkoholnih tekočin, zlasti vode.

Še posebej je treba poskrbeti za ranljive skupine

Inštitut svetuje posebno pozornost na znake prizadetosti zaradi vročine pri dojenčkih in majhnih otrocih, starejših, nosečnicah, ljudeh s težavami v duševnem zdravju in s kroničnimi obolenji, predvsem pri srčnih bolnikih in ljudeh s povišanim krvnim tlakom. Tiste, ki živijo sami in morda potrebujejo pomoč, pa je treba poklicati ali obiskati.

»Nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu,« so opozorili. V primeru pregretja svetujejo umik človeka v senco ali hladen prostor. Ob vročinski kapi pa je treba takoj poklicati zdravniško pomoč in obolelega medtem ves čas hladiti. Če je oboleli nezavesten, mu ne smemo dajati tekočine. V času največje moči sonca med 10. in 17. uro se je treba umakniti v senco. Poleg tega so na NIJZ spomnili, da se hrana v vročini hitreje pokvari, zato je potrebna dodatna skrb za varnost hrane. Zdravila pa je treba shranjevati na primerni temperaturi.

Učinke sonca na plaži včasih zaznamo prepozno. FOTO: Getty Images

Ob morju včasih vročine ne občutimo toliko, čeprav ni nič manj nevarna

Tudi Hrvaško ponovno čakajo izrazito poletni dnevi. Po napovedi tamkajšnjega državnega hidrometeorološkega zavoda se bodo najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele med 30 in 35 stopinj Celzija. V notranjosti države bo pihal šibak do zmeren jugovzhodni in južni veter. Na Jadranu bo zjutraj še pihala burja, jutranje temperature bodo med 14 in 19 stopinjami, ob morju pa med 21 in 26 stopinjami Celzija.

Zaradi visokih temperatur meteorologi turistom svetujejo, naj se v najbolj vročem delu dneva izogibajo daljšemu zadrževanju na soncu, poskrbijo za zadostno hidracijo ter posebno pozornost namenijo otrokom, starejšim in kroničnim bolnikom.

Vročina se ne bo končala niti v prihodnjih dneh. Že v četrtek bo še bolj vroče, saj se bodo temperature po napovedih povzpele do 37 stopinj Celzija. Ob tem je DHMZ za velik del hrvaške obale izdal rumeno vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur, vročinski val pa naj bi se nadaljeval tudi proti koncu tedna.