Domače je najboljše, ne le zato, ker vemo, kdo je kaj pridelal

Domače je najboljše – ne le zato, ker vemo, kdo je kakšno stvar pridelal ali izdelal, temveč tudi zaradi kratke dobavne verige. Tudi zato je Šentjernejska tržnica v nekaj mesecih, odkar je zaživela na ploščadi pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja v Šentjerneju, med domačini lepo sprejeta, pravzaprav ljubitelji domačih dobrot in podporniki lokalnega podeželja tja prihajajo tudi iz okoliških krajev. Čedalje večji obisk kaže, kako velika je želja po pristnih domačih okusih in osebnem stiku s kmeti. Obiskovalci so lahko na treh do zdaj izvedenih tržnicah na enem mestu spoznali in kupili pridelke ter izdelke Društva kmetic Šentjernej, Društva vinogradnikov Šentjernej, Turistične kmetije Pr' Martinov'h (družine Krhin), kmetije in čebelarstva družine Kosmač, ekološke kmetije Strojinovih, Čebelarstva Poldi (Leopold Škedelj), Arret Wines ter Kmetije Karlovček. Pisana ponudba je zajemala vse od svežih pridelkov, domačih mlečnih izdelkov, mesnin, moke, jajc, peciva in vin do medu in drugih lokalnih posebnosti, ki so napolnile tržnico z vonji in okusi podeželja.

Članice Društva kmetic Šentjernej so pripravile izmenjevalnico domačih semen.

Vsaka mesečna tržnica se tematsko dopolnjuje z dodatnimi vsebinami, v februarju so članice Društva kmetic Šentjernej pripravile izmenjevalnico domačih semen. Posebno pozornost so na Šentjernejski tržnici namenili tudi najmlajšim, saj je za otroško razigranost in nasmehe v decembru poskrbela animatorka Maja iz Moja Pravljica, ki je tržnico dodatno obogatila s toplim prazničnim vzdušjem. Na pustno in Valentinovo soboto so za zabavno otroško pustno rajanje z nastopom poskrbele pisane male maškare in ŠKD Hopla, vse maškare pa so prejele sladko presenečenje. Posebno veselje so prinesli kurenti in pustni pokač, ki je s pokanjem oznanjal začetek pustnega časa. Dogajanje na tržnici sta izmenjaje iskrivo povezovala Marko Gorenc in Lojze Bojanc. Šentjernejska tržnica je pomemben korak k spodbujanju lokalne samopreskrbe, kratkih dobavnih verig in trajnostnega razvoja podeželja. Projekt občina skupaj s partnerji izvaja s podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in nacionalnega prispevka v okviru programa Leader – LAS DBK. Naslednja tržnica bo v soboto, 21. marca.

Za med in medene dobrote poskrbijo v Čebelarstvu Poldi. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Sladke in slane dobrote članic Društva kmetic Šentjernej so hitro pošle. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

S stojnice Turistične kmetije Pr' Martinov'h je prijetno dišalo. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Prijetni prostor za klepet Foto: Tanja Jakše Gazvoda