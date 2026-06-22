Domačinko je v Komendi odpihnilo s terase

NEURJE

Tako silovit orkan kot pred dnevi je v Komendi divjal že pred 30 leti. Veter je v ozkem pasu v petih minutah naredil veliko škode.

Po zadnjih podatkih bodo ocene škode po nedavnih neurjih zbirali še v dodatnih 26 občinah. Skupno je zdaj na seznamu že 57 občin. Rok za oddajo ocen pa je 15. julij. Oškodovanci morajo oceno škode posredovati ministrstvu po elektronski pošti in z obrazcem, dostopnim na njegovih spletnih straneh. V tej fazi gre le za oceno, če pa bodo v proračunu zagotovljena sredstva za odpravo škode, bodo morali oškodovanci na poziv ministrstva predložiti še dokazila o dejanski škodi. Za škodo na strojih, opremi, zalogah so to cenilna poročila, za škodo zaradi izpada prihodka pa so to računovodski ...