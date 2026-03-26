RAZJASNJEN INCIDENT

Razkrivamo zakulisje incidenta: vloma na volišče v nedeljo ni bilo: ravnateljica šole se je opravičila

Po družbenih omrežjih je v sredo zaokrožil zapis ravnateljice, da naj bi izvajalka vzporednih volitev v nedeljo vlomila v njihovo šolo, kjer je bilo eno od volišč na parlamentarnih volitvah. Šli smo po sledi dogodkov in ugotovili, da dejstva pravijo drugače.
Na OŠ Majde Vrhovnik so mislili, da vlamljajo k njim (arhivska simbolična fotografija) FOTO: Črt Piksi

Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik  

E. N.
 26. 3. 2026 | 12:15
 26. 3. 2026 | 13:56
4:57
A+A-

Šokantni zapisi so včeraj zaokrožili na družbenih omrežjih in v nekaterih medijih, ki so blizu krogov Janeza Janše: pogodbena sodelavka Mediane naj bi na dan volitev nič manj kot na silo vlomila v osnovno šolo Majde Vrhovnik v Ljubljani, pišejo mediji. Dejanje, ki naj bi se zgodilo pred 7. uro zjutraj, ko volišče še ni bilo odprto, naj bi sprožilo alarmni sistem, ki ga je kasneje ugasnila članica volilne komisije. »Kaj za vraga je tam iskala?« so se bolj ali manj privoščljivo spraševali spletni komentatorji, nekateri pa so šli celo tako daleč, da zaradi incidenta zahtevajo nič manj kot razveljavitev volitev.

Ravnateljica šole Mateja Urbančič Jelovšek je zaradi dogodka na Mediano naslovila ostro protestno pismo, v katerem zapiše: »Uradna pritožba glede vdora in neustreznega ravnanja vase zaposlene med volitvami /.../ Spoštovani, s tern dopisom izražam ostro pritožbo glede incidenta, ki se je zgodil 22. 3. 2026, ob 6.40 na OŠ Majde Vrhovnik, kjer so potekale vzporedne volitve v organizaciji vaše institucije. /.../ Obveščeni smo bili s strani predstavnice volilne komisije, /.../ da je vaša zaposlena ob približno 6.40 uri zjutraj vlomila v prostore šole. Dejanje je sprožilo alarmni sistem. /.../ Takšno ravnanje vase zaposlene je popolnoma neprimerno, nesprejemljivo in predstavlja kršitev varnostnih protokolov ter vdor v javno ustanovo. Globoko sem ogorčena nad prikazano neodgovornostjo in pomanjkanjem profesionalnosti.«

(Pre)hitri prsti ravnateljice pri pisanju protesta: vrata so bila ves čas odklenjena

Kot se praviloma pri takih incidentih izkaže, je bila resnica o dogodku drugačna. Pridobili smo pojasnila Mediane, kjer ogorčeno zavračajo navedbe ravnateljice in pojasnjujejo, da njihova pogodbena izvajalka v šolo ni vlomila, ampak vstopila – ker so bila vrata odklenjena in prehod prost! Za vstop ni uporabila nobene sile ali orodja. Preden je vstopila, je  skupino žensk, ki so bile zbrane pred šolskim vhodom okoli pepelnika, tudi pozdravila. Ob njenem vstopu v avlo skozi odklenjena vrata se je sprožil varnostni alarm. Enako se je zgodilo kasneje, ko je v prostor vstopila ena od članic volilne komisije, ki je zato kar obstala, kar kaže na to, da šola ni ustrezno poskrbela za deaktivacijo varnostnega sistema. Skratka, dogodek se je zgodil v času, ko je bil objekt zaradi volilnega dne odprt za javnost, vrata odklenjena, prehod pa prost. Sprožitev alarma je bila posledica tehničnih nastavitev varovanja in ne kaznivega dejanja. 

Opravičilo: »Sedaj, ko so dejstva razjasnjena ...«

Ravnateljica šole se je po seznanitvi z novimi dejstvi nemudoma potegnila nazaj: »Spoštovani, /.../ po pregledu posnetkov je bilo ugotovljeno, da je predstavnica Instituta Mediana res prva vstopila v šolske prostore ob 6.40, vendar pri tem ni bila uporabljena sila za vstop. Napaka je bila storjena že v soboto, ko je volilna komisija pripravljala volišče. Ob odhodu so zaklenili le ena vrata, druga pa so ostala odklenjena. Ker gre za t. i. panik vrata, se ta ob izhodu samodejno odklenejo, zato oseba, zadolžena za zaklepanje, ni pravilno opravila svojega dela. Sedaj, ko so dejstva razjasnjena, se opravičujem Inštitutu Mediana za napačne navedbe in nastalo situacijo.«

Kdo je upravljal z vrati?

Ravnateljica je ostro kritiko naslovila na volilno komisijo, ki je bila zadolžena za ključe in upravljanje alarma. Njihovo ravnanje je bilo po ravnateljičinem mnenju »neprimerno in v nasprotju z danimi navodili. Iz posnetka je razvidno, da je s ključi in odklepanjem vrat upravljala druga oseba kot tista, ki jih je uradno prevzela. Oseba, ki je prejela ključe, je z naše strani prejela vsa potrebna navodila glede ravnanja z vrati in alarmom. Informacije očitno niso bile posredovane osebi, ki je v nedeljo zjutraj odklepala solo, zaradi česar je prišlo do poškodbe mehanizma vrat. Sistem odklepanja notranjih vrat vetrolova je specifičen, vendar so člani volilne komisije z nepravilnim odpiranjem (s silo) delno poškodovali mehanizem vrat. Zaradi navedenega zahtevam, da se o dogodku razpravlja na seji Okrajne volilne komisije ter da se ugotovijo odgovornosti posameznikov, ki pri svojem delu niso ravnali v skladu z navodili. O ugotovljenih nepravilnostih in ravnanju volilne komisije bom obvestila ustanovitelja - Mestno občino Ljubljana«, je še zapisala ravnateljica.

Objavljamo celoten dopis ravnateljice

Več iz teme

Volitve 2026Medianašolavdorvolitve
ZADNJE NOVICE
14:14
Novice  |  Svet
ZNAMENITA PARADA

Mehiški okostnjaki v nogometni preobleki

Mehika letos že tretjič gosti najboljše reprezentance na svetu.
26. 3. 2026 | 14:14
14:01
Novice  |  Svet
ONESNAŽENO OKOLJE

Saj ni res, pa je: okoli Bahamov plavajo zadeti morski psi

V krvi velikih belih morskih psov so našli še kofein, paracetamol in diklofenak.
26. 3. 2026 | 14:01
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To je najbolj umazan del vaše kuhinje – in vsi ga vsak dan uporabljamo

Takšni in drugačni ročaji so v našem domu pogosto v uporabi, tega na hladilniku pa se še toliko pogosteje dotikamo.
26. 3. 2026 | 14:00
13:44
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ JE BLIZU

Na pirhe in potico v Vrbljene

Pripravo razstave so članice in člani TD Krim začeli že kmalu po novem letu.
26. 3. 2026 | 13:44
13:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGIČNA SMRT V GORAH

Begunjska Vrtača vzela življenje ljubitelju gora, 42-letni Aleš izgubil življenje med vzponom

Pogumni športnik je izgubil boj z naravo.
Tina Horvat26. 3. 2026 | 13:30
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEPRIČAKOVANO

Brad Pitt v nelaskavi vlogi: na meji dobrega okusa

Hollywoodska ikona ima novo glavno vlogo, tokrat stran od filmskih platen.
26. 3. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Zakaj je prav zdaj pametno razmišljati o zanesljivem ogrevanju

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
