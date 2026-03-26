Razkrivamo zakulisje incidenta: vloma na volišče v nedeljo ni bilo: ravnateljica šole se je opravičila

Šokantni zapisi so včeraj zaokrožili na družbenih omrežjih in v nekaterih medijih, ki so blizu krogov Janeza Janše: pogodbena sodelavka Mediane naj bi na dan volitev nič manj kot na silo vlomila v osnovno šolo Majde Vrhovnik v Ljubljani, pišejo mediji. Dejanje, ki naj bi se zgodilo pred 7. uro zjutraj, ko volišče še ni bilo odprto, naj bi sprožilo alarmni sistem, ki ga je kasneje ugasnila članica volilne komisije. »Kaj za vraga je tam iskala?« so se bolj ali manj privoščljivo spraševali spletni komentatorji, nekateri pa so šli celo tako daleč, da zaradi incidenta zahtevajo nič manj kot razveljavitev volitev.

Ravnateljica šole Mateja Urbančič Jelovšek je zaradi dogodka na Mediano naslovila ostro protestno pismo, v katerem zapiše: »Uradna pritožba glede vdora in neustreznega ravnanja vase zaposlene med volitvami /.../ Spoštovani, s tern dopisom izražam ostro pritožbo glede incidenta, ki se je zgodil 22. 3. 2026, ob 6.40 na OŠ Majde Vrhovnik, kjer so potekale vzporedne volitve v organizaciji vaše institucije. /.../ Obveščeni smo bili s strani predstavnice volilne komisije, /.../ da je vaša zaposlena ob približno 6.40 uri zjutraj vlomila v prostore šole. Dejanje je sprožilo alarmni sistem. /.../ Takšno ravnanje vase zaposlene je popolnoma neprimerno, nesprejemljivo in predstavlja kršitev varnostnih protokolov ter vdor v javno ustanovo. Globoko sem ogorčena nad prikazano neodgovornostjo in pomanjkanjem profesionalnosti.«

(Pre)hitri prsti ravnateljice pri pisanju protesta: vrata so bila ves čas odklenjena

Kot se praviloma pri takih incidentih izkaže, je bila resnica o dogodku drugačna. Pridobili smo pojasnila Mediane, kjer ogorčeno zavračajo navedbe ravnateljice in pojasnjujejo, da njihova pogodbena izvajalka v šolo ni vlomila, ampak vstopila – ker so bila vrata odklenjena in prehod prost! Za vstop ni uporabila nobene sile ali orodja. Preden je vstopila, je skupino žensk, ki so bile zbrane pred šolskim vhodom okoli pepelnika, tudi pozdravila. Ob njenem vstopu v avlo skozi odklenjena vrata se je sprožil varnostni alarm. Enako se je zgodilo kasneje, ko je v prostor vstopila ena od članic volilne komisije, ki je zato kar obstala, kar kaže na to, da šola ni ustrezno poskrbela za deaktivacijo varnostnega sistema. Skratka, dogodek se je zgodil v času, ko je bil objekt zaradi volilnega dne odprt za javnost, vrata odklenjena, prehod pa prost. Sprožitev alarma je bila posledica tehničnih nastavitev varovanja in ne kaznivega dejanja.

Opravičilo: »Sedaj, ko so dejstva razjasnjena ...«

Ravnateljica šole se je po seznanitvi z novimi dejstvi nemudoma potegnila nazaj: »Spoštovani, /.../ po pregledu posnetkov je bilo ugotovljeno, da je predstavnica Instituta Mediana res prva vstopila v šolske prostore ob 6.40, vendar pri tem ni bila uporabljena sila za vstop. Napaka je bila storjena že v soboto, ko je volilna komisija pripravljala volišče. Ob odhodu so zaklenili le ena vrata, druga pa so ostala odklenjena. Ker gre za t. i. panik vrata, se ta ob izhodu samodejno odklenejo, zato oseba, zadolžena za zaklepanje, ni pravilno opravila svojega dela. Sedaj, ko so dejstva razjasnjena, se opravičujem Inštitutu Mediana za napačne navedbe in nastalo situacijo.«

Kdo je upravljal z vrati? Ravnateljica je ostro kritiko naslovila na volilno komisijo, ki je bila zadolžena za ključe in upravljanje alarma. Njihovo ravnanje je bilo po ravnateljičinem mnenju »neprimerno in v nasprotju z danimi navodili. Iz posnetka je razvidno, da je s ključi in odklepanjem vrat upravljala druga oseba kot tista, ki jih je uradno prevzela. Oseba, ki je prejela ključe, je z naše strani prejela vsa potrebna navodila glede ravnanja z vrati in alarmom. Informacije očitno niso bile posredovane osebi, ki je v nedeljo zjutraj odklepala solo, zaradi česar je prišlo do poškodbe mehanizma vrat. Sistem odklepanja notranjih vrat vetrolova je specifičen, vendar so člani volilne komisije z nepravilnim odpiranjem (s silo) delno poškodovali mehanizem vrat. Zaradi navedenega zahtevam, da se o dogodku razpravlja na seji Okrajne volilne komisije ter da se ugotovijo odgovornosti posameznikov, ki pri svojem delu niso ravnali v skladu z navodili. O ugotovljenih nepravilnostih in ravnanju volilne komisije bom obvestila ustanovitelja - Mestno občino Ljubljana«, je še zapisala ravnateljica.

Objavljamo celoten dopis ravnateljice