O IZŽIVLJANJIH SE JE PISALO ŽE LANI

Domnevno izživljanje nad starejšimi v domu starejših v Kopru: ujeta naj bi bila med intimnim odnosom

Zaposlena oseba naj bi dva stanovalca doma na skrivaj in fotografije delila s sodelavci.
Simbolična slika FOTO: Hanafujikan Getty Images
Simbolična slika FOTO: Hanafujikan Getty Images
M. J.
 7. 1. 2026 | 20:21
 7. 1. 2026 | 20:39
2:31
Po poročanju RTV Slovenija naj bi v Centru starejših Koper Deos zaposlena oseba dva stanovalca doma na skrivaj fotografirala med intimnim odnosom in fotografije delila s sodelavci. O tem so sicer prvi poročali na portalu regionalobala.si. Po poročanju Dnevnika vodstvo zanika, da so bili obveščeni o deljenju fotografij. V zvezi s tem dogodkom je za to oddajo spregovorila direktorica centrov za starejše Deos, Tinkara Godec. Oglasila pa sta se tudi Darinka Klemenc, ki je predsednica častnega razsodišča zbornice zdravstvene in babiške nege ter minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Po poročanju Dnevnika je direktorica Centra starejših v Kopru zatrdila, da o dogodku ni bila obveščena. Kot je povedala Tinkara Godec, so pogovore z vodstvom že opravili. »Zaenkrat preiskujemo. Trenutno še nič nismo odkrili,« je povedala. Darinki Klemenc se zdi prav, da se opozarja. »Tudi če se ne bi zgodilo, tudi hipotetično, je morda prav, da se na to opozori,« je povedala in nadaljevala: »Snemanje intime v bilo kateri starosti je absolutno nesprejemljivo.« Minister Maljevac je bil kritičen, a se mu ne zdi vse slabo: »Vsakršno nasilje je nedopustno. Lahko rečem z veseljem, da to ni zelo široko razširjeno, tako da, predvsem nočem, da se ustvari slika, da so domovi za starejše kakor koli nevarni. Delajo dobro delo.«

Že prej prišli v javnost posnetki izživljanja

O izživljanjih nad starostniki se je sicer v zadnjih mesecih že govorilo. Novembra so na RTV Slovenija objavili posnetke izživljanja nad starejšimi v enem izmed domov starejših na območju Celja. Eden izmed posnetkov kaže, kako oseba snema dementno oskrbovanko ter jo, tako so povedali v Tarči, spodbuja k pitju, pri čemer pa oskrbovanka v rokah drži etui za očala in poizkuša piti iz tega etuija. Na enem drugem posnetku oskrbovanec potrebuje pomoč in se glasno dere, zaposlena pa stoji za vogalom in snema ter mu tako očitno ne nudi hitro pomoči. Na tretjem posnetku pa je videti oskrbovanko, kako se trudi pojesti banano, a je v taki obliki ne bi smela. Novembra pa so v javnost prišli še eni drugi tovrstni posnetki. 

starostnikiizživljanjeKoperslike
21:23
Novice  |  Slovenija
ČAS JE KLJUČNEGA POMENA

Teo (7) iz okolice Ptuja se bori s kruto in neusmiljeno boleznijo (FOTO)

Za ustrezno zdravljenje v ZDA potrebujejo 2,5 milijona evrov.
Gordana Stojiljković7. 1. 2026 | 21:23
21:21
Bulvar  |  Tuji trači
PRAVOSLAVNI BOŽIČ

Veste, s kom je najbolj seksi babica Balkana praznovala božič? Fotografija je ganila oboževalce

Pevka Neda Ukraden je objavila je fotografijo z najdražjimi.
7. 1. 2026 | 21:21
21:05
Novice  |  Slovenija
SNEŽNI IZZIVI

Zaradi snega je otežen dostop do vrtcev, bolnišnic in šol: Gre za pomanjkljivost plužnega sistema?

Zamude pri čiščenju so sprožile nejevoljo, normativi pluženja pa kažejo, da sistem ne sledi vedno potrebam najbolj ranljivih.
Kaja Grozina7. 1. 2026 | 21:05
21:00
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Sporočila za leto 2026: Dovolimo ljubezni, da nas vodi (Suzy)

S svojimi nasveti so nas bodrili in nam vlivali upanje že v preteklem se letu, ob začetku novega so z nami delili uvide in spoznanja o izzivih in priložnostih, ki so pred nami. Naj vas njihova sporočila o tem, kaj je res pomembno, vodijo skozi prihodnje mesece in vas spodbudijo k čim bolj polnemu in ozaveščenemu življenju.
7. 1. 2026 | 21:00
20:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA

Najstniku sledil na stranišče, nato ga zabodel z nožem: »Kri je brizgala na vse strani«

Najstnik je umrl v reševalnem vozilu.
7. 1. 2026 | 20:32
Novice  |  Slovenija
7. 1. 2026 | 20:21

Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
