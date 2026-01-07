Domnevno izživljanje nad starejšimi v domu starejših v Kopru: ujeta naj bi bila med intimnim odnosom

Po poročanju RTV Slovenija naj bi v Centru starejših Koper Deos zaposlena oseba dva stanovalca doma na skrivaj fotografirala med intimnim odnosom in fotografije delila s sodelavci. O tem so sicer prvi poročali na portalu regionalobala.si. Po poročanju Dnevnika vodstvo zanika, da so bili obveščeni o deljenju fotografij. V zvezi s tem dogodkom je za to oddajo spregovorila direktorica centrov za starejše Deos, Tinkara Godec. Oglasila pa sta se tudi Darinka Klemenc, ki je predsednica častnega razsodišča zbornice zdravstvene in babiške nege ter minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Po poročanju Dnevnika je direktorica Centra starejših v Kopru zatrdila, da o dogodku ni bila obveščena. Kot je povedala Tinkara Godec, so pogovore z vodstvom že opravili. »Zaenkrat preiskujemo. Trenutno še nič nismo odkrili,« je povedala. Darinki Klemenc se zdi prav, da se opozarja. »Tudi če se ne bi zgodilo, tudi hipotetično, je morda prav, da se na to opozori,« je povedala in nadaljevala: »Snemanje intime v bilo kateri starosti je absolutno nesprejemljivo.« Minister Maljevac je bil kritičen, a se mu ne zdi vse slabo: »Vsakršno nasilje je nedopustno. Lahko rečem z veseljem, da to ni zelo široko razširjeno, tako da, predvsem nočem, da se ustvari slika, da so domovi za starejše kakor koli nevarni. Delajo dobro delo.«

Že prej prišli v javnost posnetki izživljanja

O izživljanjih nad starostniki se je sicer v zadnjih mesecih že govorilo. Novembra so na RTV Slovenija objavili posnetke izživljanja nad starejšimi v enem izmed domov starejših na območju Celja. Eden izmed posnetkov kaže, kako oseba snema dementno oskrbovanko ter jo, tako so povedali v Tarči, spodbuja k pitju, pri čemer pa oskrbovanka v rokah drži etui za očala in poizkuša piti iz tega etuija. Na enem drugem posnetku oskrbovanec potrebuje pomoč in se glasno dere, zaposlena pa stoji za vogalom in snema ter mu tako očitno ne nudi hitro pomoči. Na tretjem posnetku pa je videti oskrbovanko, kako se trudi pojesti banano, a je v taki obliki ne bi smela. Novembra pa so v javnost prišli še eni drugi tovrstni posnetki.