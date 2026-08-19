Dončić jutri z Lakersi prihaja v Ljubljano, v petek zvečer pa se bo zabaval v tej znani restavraciji

Slovenska javnost je pred mesecem dni zastrigla z ušesi, ko so ameriški novinarji, ki podrobno spremljajo Los Angeles Lakers, prvič objavili novico o pripravljalnem taboru moštva v Ljubljani, ki ga pripravlja Luka Dončić. Prav gradnji moštvenega duha z novimi soigralci pa bo namenjeno štiridnevno druženje v slovenski prestolnici, košarkarski treningi naj ne bi bili del programa, navaja Delo.

Lakersi naj bi bili v Sloveniji med 20. in 24. avgustom. Po poročanju ESPN bo štiridnevni mini kamp združeval treninge, golf, ogled Ljubljane in druženje ekipe. Obisk je Dončićeva zasebna pobuda, namenjena predvsem povezovanju moštva pred začetkom nove sezone. Stroške naj bi kril sam.

»Luka bo najel zasebno letalo, ki bo soigralce pripeljalo v Ljubljano, čakale jih bodo darilne vrečke, nato sledi kosilo v eni od Dončićevih najljubših restavracij. Ni znano, kaj bodo še počeli, čas naj bi bil za ribolov na Blejskem jezeru, zagotovo bo v programu tudi golf. Bo kot nekakšna fantovščina,« je tako razkrila novinarka mreže ESPN Ramona Shelbourne.

V petek v restavraciji NEBO nad Ljubljano

Luka se bo s soigralci v petek zvečer zabaval v restavraciji NEBO nad Ljubljano. Dogodek je odprte narave, vstopnice pa stanejo 100 evrov. V času njihovega obiska bo v soboto, 22. avgusta v Celju igrala tudi slovenska košarkarska reprezentanca, morda bodo LA Lakers med VIP gosti tudi v celjski dvorani Zlatorog.

Daneu: »Za Slovenijo bo to več kot za slovensko košarko«

»Za Slovenijo bo to več kot za slovensko košarko,« meni Ivo Daneu, legenda slovenske košarke in eden največjih igralcev v njeni zgodovini. Po njegovem je Dončićeva odločitev, da soigralce pripelje v svojo domovino, predvsem lepa gesta in pomemben dogodek za Slovenijo. Ivo Denau ob tem opozarja, da »iz nekaj dni ni mogoče narediti vsega.«

Ivo Daneu: »Za Slovenijo bo to več kot za slovensko košarko« Foto Roman Šipič FOTO:

»Marsikaj je fino, samo ne moreš vsega v treh dneh. Ne moreš programa natrpati.« Tudi sam sicer meni, da bi bilo lepo, če bi imeli mladi slovenski košarkarji kakšen stik z Lakers, vendar razume, da je Dončićev program predvsem zasebne narave.

Sagadin: Luka postaja vse pomembnejši ambasador Slovenije

Zmago Sagadin, nekdanji slovenski košarkarski trener in dolgoletni trener vrhunskih klubov, med drugim Olimpije, ter eden najvidnejših trenerjev slovenske klubske košarke. Po njegovem pri Dončićevi odločitvi ne gre za nič nenavadnega v svetu NBA. Superzvezdniki občasno organizirajo zasebne večdnevne kampe, na katere povabijo soigralce.

Zmago Sagadin: Luka postaja vse pomembnejši ambasador Slovenije FOTO: Aleš Černivec

Luka Dončić ni le vrhunski športni in eden najboljših košarkarjev vseh časov, ampak tudi odličen in uspešen promotor Slovenije in slovenskega turizma. Pred njegovim odhodom v ligo NBA velika večina Američanov za našo deželico, ki je po številu prebivalcev bolj podobna kakšnemu ameriškemu mestu kot državi, še slišalo ni, zdaj pa že vedo, da je to Dončićeva domovina.

»Luka s tem izkazuje svojo povezanost z rodnim mestom, s Slovenijo, čeprav je globalna superzvezda, kar je tega spoštovanja vredno,« pravi Sagadin. Po njegovem Dončić s tem postaja tudi vse pomembnejši ambasador države. »Luka s tem postaja tudi vse bolj prepoznaven ambasador Slovenije v svetu. Za Slovenijo in Ljubljano je to globalna promocija Ljubljane, Slovenije.«